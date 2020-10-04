Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir'i ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir'i ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir'i ziyaret etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Akış, ilçede sırasıyla Beyşehir Kaymakamlığı, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyşehir Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Akış, hastane ziyaretinde Başhekim Uzm.Dr.Sıtkı Küçükbuzcu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir ve sağlık çalışanlarına pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Akış, ziyaret ettiği AK Parti İlçe Teşkilatı'nda da bir süre önce yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Recep Elkin'e hayırlı olsun dileğinde bulundu, yeni yönetim kurulu üyelerine başarı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahallelerini de ziyaret etti.

Huğlu'da Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ni ziyaret eden ve kooperatifin yeni silah fabrikasını gezen Akış, Kooperatif Başkanı Naci Tanık'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Akış, daha sonra Akdaş Silah Makine Fabrikası'nda Genel Müdür Selim Akdaş'la birlikte inşaatı süren yeni fabrika sahasını ziyaret etti. Akış, Huğlu'da kahvehaneleri de ziyaret ederek mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Mustafa Akış'ın bir sonraki ziyaret adresi ise Üzümlü Mahallesi oldu. Üzümlü'de yerleşim merkezine kazandırılan Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezen Akış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk'tan okulla ilgili bilgiler aldı.

Akış, Üzümlü Mahallesi'nde av tüfeği sektörü temsilcileriyle de bir araya gelerek kendisine aktarılan sektörün sorunlarını da dinledi. Akış kahvehane ziyareti yaparak vatandaşlarla da sohbet etti.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir'i ziyaret etti

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:32 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir'i ziyaret etti - Son Dakika


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