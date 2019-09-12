Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet, Nick Kass ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet, Nick Kass ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye Direktörü Nick Kass ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet, Nick Kass ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye Direktörü Nick Kass ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.


Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele ve güvenli bölgenin tesisi konuları değerlendirildi. Görüşmede, Türk-Amerikan ilişkilerinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyareti sonrasında oluşan olumlu gelişmeler, Fırat'ın doğusundaki Türkiye ve ABD müşterek harekat planı ve sınır güvenliği konuları konuşuldu. Ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin doğusunda terörle mücadelesinin kesintisiz devam edeceği, ABD ile Türkiye arasında terörle mücadele konusundaki iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleriyle yapılmasının gerekliliği ve Türkiye sınırında bir terör koridorunun oluşmasına izin verilmeyeceği açık şekilde belirtildi. - ANKARA

Gülnur Aybet, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
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