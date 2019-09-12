Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı başdanışmanı aybet, nick kass ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı başdanışmanı aybet, nick kass ile bir araya geldi

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye Direktörü Nick Kass ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı başdanışmanı aybet, nick kass ile bir araya geldi, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye Direktörü Nick Kass ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ve güvenli bölgenin tesisi konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gülnur Aybet'in Nick Kass ile baş başa görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca görüşmede; Türk-Amerikan ilişkilerinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyareti sonrasında yaşanan olumlu gelişmeler, Fırat'ın doğusundaki Türkiye ve ABD müşterek harekat planı ve sınır güvenliği konuları da masaya yatırıldı. Öte yandan, Türkiye'nin Suriye'nin doğusunda terörle mücadelesinin kesintisiz devam edeceği, ABD ile Türkiye arasında terörle mücadele konusundaki işbirliğinin güven ve şeffaflık ilkeleriyle yapılmasının gerekliliği ve Türkiye sınırında bir terör koridorunun oluşmasına izin verilmeyeceği de belirtildi." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:46 Kaynak: DHA
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