Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, genç iletişimciler ile bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, genç iletişimciler ile bir araya geldi Açıklaması

07.05.2022 21:51
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, genç iletişimciler ile bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, sosyal medyanın ortaya çıkış sürecinde demokratik ve şeffaf bir süreç vadedildiğini ancak bu sürecin kaosa ve anarşiye de yol açabildiğini de gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, sosyal medyanın ortaya çıkış sürecinde demokratik ve şeffaf bir süreç vadedildiğini ancak bu sürecin kaosa ve anarşiye de yol açabildiğini de gördüklerini söyledi.

Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonundaki Uluslararası Genç İletişimciler (Stratcom Youth) Forumu kapsamında düzenlenen "Gelenek ve Modern Karşılaştırılmalı İletişim Felsefesine Giriş" konulu programda konuştu.

İletişim kavramının çok geniş bir skalaya sahip olduğunu ve bunun bir avantaja çevrilebileceğini ifade eden Küçükyılmaz, iletişim kavramının içerisine pek çok şey girmesinin, bu alanlarda derinleşerek bu kavramın altının doldurulabileceği anlamına geldiğini anlattı. Küçükyılmaz, iletişimin ilk insanla başladığını ve o günden itibaren sürekli olarak mesajlar iletildiğini söyleyen bu süreçlerin medyatik araçların araya girmesiyle daha karmaşık bir hale gelmeye başladığını dile getirdi.

Yeni iletişim ortamında üretilen bir mesajın kimi zaman muhatabına varamadan farklı yerlerden cevaplanabildiğini vurgulayan Küçükyılmaz, şöyle konuştu:

"Yeni iletişim ortamı bu yönüyle tehlikeler barındırıyor ve anarşik bir tarafı var. Sosyal medya çıktığı zaman bize, 'Siz hem içerik üreteceksiniz hem de tüketeceksiniz.' dendi. Şeffaf ve demokratik bir süreç vadedildi ama bugün şeffaf ve demokratik olanın kaosa ve anarşiye yol açabileceğini de görüyoruz. Kuralsızlık haline de dönüşebilen bir ortam var. Bu ortamı doğru okuyabildiğimiz zaman ve mesajı nasıl verebileceğimizi anlayabildiğimiz zaman, geleneksel araçlarla alamayacağımız mesafeyi alabilme durumumuz var."

İletişim alanındaki gelişmelere de dikkati çeken Küçükyılmaz, iletişim alanında ulaşılan seviyelerin, başkalarını etkileme, dönüştürme kabiliyetinin gerçek anlamda ahlak ile donanmamasının kuru bir rasyonaliteden ibaret kalacağını da kaydetti.

Konuşmasının ardından Küçükyılmaz'a tablo hediye edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, genç iletişimciler ile bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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