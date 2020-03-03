Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Malkoç, Edirne'de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Malkoç, Edirne'de

6 saat önce

Yunanistan sınırındaki son durumları incelemek üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç, Edirne'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Malkoç, Edirne'de, System.String[]

Yunanistan sınırındaki son durumları incelemek üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç, Edirne'ye geldi. Malkoç'un sınır kapısına gitmesi bekleniyor.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç, Yunanistan sınırında yaşanan son olayları değerlendirmek üzere Edirne'ye geldi. İlk olarak Edirne Valiliğine gelen Malkoç burada Edirne Valisi Ekrem Canalp ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Malkoç, valilik görüşmesinin ardından yanındaki heyetle birlikte Pazarkule Sınır Kapısı'na gelerek buradaki durumu da yerinde inceledi. - EDİRNE

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
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