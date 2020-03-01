Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç Isparta Kitap Fuarı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç Isparta Kitap Fuarı'na katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç Isparta Kitap Fuarı'na katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç, 4. Kitap Fuarı için Isparta'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç Isparta Kitap Fuarı'na katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç, 4. Kitap Fuarı için Isparta'ya geldi.


Başdanışman Oruç, Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki "Kitaplar Gül Açacak" fuarına katıldı. Vatandaşlarla söyleşi yapan Oruç, "Sırt Çantalı Nicolas" kitabını imzaladı. Ayrıca Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de Başdanışman Oruç'a ay-yıldızlı bayrağımızın yer aldığı bir tablo hediye etti.


Fuar kapsamında söyleşiye katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi. Türkiye üzerinden bir takım oyunların oynandığını söyleyen Başdanışman Oruç, "Bizleri bu şekilde parçalamaya çalışıyorlar. Ancak bunu başaramayacaklar. Geri adım yok" dedi. - ISPARTA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:29 Kaynak: İHA
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