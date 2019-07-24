Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik Malazgirt'te

Muş Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinliklerine sayılı günler kala ilçede hareketlilik yoğun şekilde devam ediyor.

Muş Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinliklerine sayılı günler kala ilçede hareketlilik yoğun şekilde devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, Ak Parti Yalova Milletvekili, Ak Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve Okçular Vakfı Heyeti çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'un Malazgirt ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ve beraberindeki heyet ilçe merkezindeki vatandaşları ziyaret ettikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çay içip sohbet ettiler. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ve beraberinde, Ak Parti Yalova Milletvekili, Ak Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve Okçular Vakfı Heyeti, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Ak Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve 26 Ağustos Etkinlikleri komite üyeleri daha sonra Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinliklerinin yapılması planlanan ilçe merkezi, Zafer Anıtları ve Tarihi Milli Parkta incelemelerde bulundular. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ve beraberindeki heyet daha sonra Bitlis'in Ahlat ilçesine hareket ettiler. - MUŞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Yıldırım'dan "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı" sorusuna kahkahalı yanıt

Ünlü manken Özge Ulusoy, hakkında çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanladı

Pitbull'un saldırdığı yaşlı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok

Kalın-Jeffrey görüşmesi: Güvenli bölge Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün