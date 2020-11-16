Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan Covid-19'a karşı gargara önerisi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan Covid-19'a karşı gargara önerisi

16.11.2020 11:30
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan Covid-19'a karşı gargara önerisi, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Covid-19 hastalığını önlemek için adaçayı ve ebegümeci karışımının kaynatılmasıyla elde edilen gargaranın kullanılmasını önerdi.

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Covid-19 hastalığını önlemek için adaçayı ve ebegümeci karışımının kaynatılmasıyla elde edilen gargaranın kullanılmasını önerdi. Prof. Dr. Saraçoğlu, "Sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Covid-19 salgınına karşı alınması gereken koruyucu önlemleri DHA'ya anlattı. Covid-19 hastalığının beyinde bile hasar bırakabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Saraçoğlu, "İtalyanlar bunu 4 ay önce söylemişti; 'Covid-19 aynı zamanda beyni de etkiliyor' dediklerinde Avrupa'da birçok bilim adamı gülmüştü 'Ya bu beyne gider mi?' diye. Evet, etkiliyor beyni, yani IQ'sunu en az yüzde 10 düşürüyor. Beyinde kalıcı tahribatlar yapabiliyor. Covid-19'a karşı açabileceğiniz birtakım savaşlar var. Gerçekten isterseniz onu yenersiniz" diye konuştu.

'ADAÇAYI VE EBEGÜMECİ KARIŞIMI'Koronavirüse karşı mücadelede öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulmasını isteyen Prof. Dr. Saraçoğlu, burun ya da ağız yoluyla vücuda giren virüsü, enfeksiyona neden olmadan önce durdurabilmek için alınabilecek önlemlere de dikkat çekerek, "İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız. Yani bir tutam adaçayını aldınız, bir çentik de içine ebegümeci ilave edin, hatta iki tutam alın adaçayını, yarım tutam kadar da ebegümeci, karıştırın bir bardak suda, 6-7 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzeceksiniz. Ondan sonra sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. Her gün taze hazırlayacaksınız. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede" dedi.'MÜTHİŞ ETKİLİ'Prof. Dr. Saraçoğlu, adaçayının boğaz enfeksiyonlarına karşı etkisi üzerine bilimsel yayınların bulunduğunu; ancak Covid-19'a ve diğer grip türlerine karşı adaçayı ile ebegümecinin birlikte kullanılması formülünün kendisine ait olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Saraçoğlu, söz konusu karışımın burna da damlatılabileceğini söyleyerek, "Bir damlalıkla 3-4 damla çekeceksiniz, onunla kafanızı geri atarak iki burun deliğinize damlatacaksınız. Hemen oradaki sizi hapşırtacak olan karıncalanma ortadan kalkıyor. Müthiş etkili; sadece koronavirüse karşı mı? Mevsimsel gribe karşı, boğaz enfeksiyonlarına sebep olacak, alerjiye bağlı oluşabilecek burun akıntısı, hepsi için geçerli bu söylediğim. Yani sadece Covid-19'a özgü değil, mevsimsel gribe karşı da etkili. Boğaz mukozası ve burun mukozası üzerindeki o bakterilerin, virüslerin, yani mikroorganizmaların yok edilmesinde birebir. Zaten bu konuda yayınlanmış bir sürü makale var; ama yayınlanmamış olan bir şey var; adaçayının içerisinde, bu virüse karşı onu fonksiyonel kılacak olan etken madde ebegümecinin içinde. Onun desteğine ihtiyacı var" diye konuştu.'UÇUCU YAĞLAR İLE ZIRH OLUŞTURUN'Covid-19 ile mücadelede uçucu yağların da önemli bir silah olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saraçoğlu, içinde 'pentenil yağ asitleri' olan bu uçucu yağları koklayarak burna giren virüslerin etkisiz hale getirebileceğini anlattı. Prof. Dr. Saraçoğlu, "Bu pentenil gruplar kokladığınız zaman yan yana diziliyor ve müthiş bir zırh oluşturuyor. Oldu mu size ikinci silah? Bu uçucu yağlar, adaçayıdır, lavantadır, karabaştır, kekiktir, okaliptustur. Bunları koklayacaksınız. Ben kokluyorum 7-8 aydır" ifadelerini kullandı.'UÇUCU YAĞLAR İLE DEZENFEKTE EDİN'Uçucu yağların özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda havayı dezenfekte etmek amacıyla da kullanılabileceğini bildiren Prof. Dr. Saraçoğlu, "Mesela bu ortamda havadaki mikropları kırmak, yok etmek istiyorsanız, bir bardak kaynar suyun içine 20-30 damla lavanta yağı veya kekik yağı veya adaçayı yağı koyun, hemen burası kokmaya başlar adaçayıyla kekikle, işte mikrop öldürücü. Yani kendinizin soluduğu havayı dezenfekte ediyorsunuz; ama bunu doğrudan koklayarak da yapabilirsiniz" önerisini dile getirdi.'LEKTİN VİRÜSÜN DİRENCİNİ KIRIYOR'

Covid-19'a karşı koruyucu beslenme önerilerinde de bulunan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, 'lektin' bakımından zengin gıdaları tüketmenin önemine işaret ederek, "Lektin dediğimiz bir yapı var, soya fasulyesinde, kuru fasulyede, buğdayda, mercimekte, nohutta bol miktarda lektin var. 'Bağışıklık sistemini güçlendirmek' demek vitamin meselesi değil. Bu C vitamini, E vitamini meselesi değil. Bu şekilde beslenmeyle olur, patlıcan da buna dahildir. Patlıcanda da çok güçlü lektinler var. Dolayısıyla burada ne yapıyorsunuz? Virüsün direncini kırıyorsunuz. Onun direncini kırınca siz onun karşısında güçlenmiş oluyorsunuz" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan Covid-19'a karşı gargara önerisi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan Covid-19'a karşı gargara önerisi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan Covid-19'a karşı gargara önerisi

Cumhurbaşkanı başdanışmanı, İbrahim Saraçoğlu, Koronavirüs, Ebegümeci, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan Covid-19'a karşı gargara önerisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Paşinyan Karabağ'da yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu iddia etti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame! 4 kişi, "görevi kötüye kullanmakla" suçlanıyor Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır İnsanlık dışı uygulama! ABD'de ölen korona hastalarını 15 liraya mahkumlara taşıtıyorlar
Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi         
11:53
Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı         
11:50
Son Dakika! Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Paşinyan istifa etmeyeceğini açıkladı Son Dakika! Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Paşinyan istifa etmeyeceğini açıkladı         
11:24
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 466 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 466 liradan işlem görüyor         
10:59
Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden istiyor Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden istiyor         
10:46
Müslüman dünya şampiyonu boksör, araya girerek aşiret savaşlarını durdurdu Müslüman dünya şampiyonu boksör, araya girerek aşiret savaşlarını durdurdu         
10:31
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi         
08:38
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 12:17:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan Covid-19'a karşı gargara önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei