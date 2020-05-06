Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: "Özgür Özel'in Atatürk üzerinden siyaset yapması Atatürk'e... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: 'Özgür Özel'in Atatürk üzerinden siyaset yapması Atatürk'e... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: "Özgür Özel'in Atatürk üzerinden siyaset yapması Atatürk'e...

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Özel'in ısrarla Atatürk'ün kemikleri üzerinden siyaset yapması her şeyden önce Atatürk'e ihanettir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Özel'in ısrarla Atatürk'ün kemikleri üzerinden siyaset yapması her şeyden önce Atatürk'e ihanettir. Bu noktada haklı olarak bir çıkarımda bulunmak gerekirse, Atatürk mezarından çıkmış olsa ve Özgür Özel'in bu istismarcı tutumunu görse, sanırım kuracağı cümle; 'Ben Kemalist değilim!' olacaktır" dedi.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyaset yapmasının Atatürk'e ihanet olduğunu belirterek, "Edebiyat derslerinden hatırladığım kadarıyla canlı cansız varlıkları kişileştirerek konuşturma sanatına 'intak' deniliyor. Son zamanda CHP'nin garip Başkanvekili Özgür Özel, kendine özel bir sanat geliştirerek ölüleri konuşturmaya başlamış ve bunun adına da 'Kemalizm' diyerek siyaset dilini sübjektif ve irrasyonel bir alana çekme gayretindedir. Sayın Özel işi o kadar abartmıştır ki; Atatürk'ün kabrinden haberler veren bir 'mezar haber ajansı' gibi çalışmaktadır. Atatürk, Türk Tarih Kurumu Başkanı'nı sevmiyor, Diyanet İşleri Başkanı'nın o makamda olması Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor, Atatürk Cumafakılı Köyü'nün muhtarından haz etmiyor, Atatürk Of Shell Benzinlikte pompacılık yapan o esmer çocuğun tavırlarına da uyuz oluyor, şu dağ başında kaval çalan çobanın melodisi Atatürk'ü rahatsız ediyor diyecek kadar siyaset dilini realiteden koparmıştır. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için utanç verici bir hadisedir' demiş olmasına rağmen Sayın Özel'in ısrarla Atatürk'ün kemikleri üzerinden siyaset yapması her şeyden önce Atatürk'e ihanettir. Bu noktada haklı olarak bir çıkarımda bulunmak gerekirse, Atatürk mezarından çıkmış olsa ve Özgür Özel'in bu istismarcı tutumunu görse, sanırım kuracağı cümle, 'Ben Kemalist değilim!' olacaktır. Garip Başkanvekili diyorum çünkü Sayın Özel'in kullandığı üsluba bakılınca reel olanın kendisinde, kendisinde olanın ise realitede karşılığı yok!. Siyasetin rasyonelleşmesi adına Sayın Özel'e kendine özel ölüleri konuşturma sanatından vazgeçmesini telkin ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kemikleri siyaset perdesinde bir 'ibiş' karakteri çıkartılacak kukla malzemesi değildir; bu durum Atatürk'ün kemiklerinin yanı sıra millet vicdanın da sızlatır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel, Siyaset, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:50 Kaynak: İHA


Son Dakika

Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak "Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor 15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı         
10:48
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı         
10:44
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor         
10:43
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı 15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı         
10:40
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı         
10:29
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti         
10:25
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor         
10:19
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
10:14
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum         
10:11
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı         
10:06
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler         
09:47
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak         
09:46
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı         
09:37
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara ilginç tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye 2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara ilginç tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye         
09:34
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu         
09:33
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı         
09:25
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum         
09:25
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak         
09:23
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı         
09:17
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı         
09:14
Görenler hangi hayvan olduğunu anlamakta güçlük çekti! En iyi doğa fotoğrafı seçildi Görenler hangi hayvan olduğunu anlamakta güçlük çekti! En iyi doğa fotoğrafı seçildi         
09:10
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor         
09:05
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor         
08:58
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek         
08:40
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz         
08:31
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı         
08:25
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak         
08:00
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek         
08:00
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı         
07:51
Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 11:03:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: "Özgür Özel'in Atatürk üzerinden siyaset yapması Atatürk'e... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]