Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "31 Mart'ta Sandığa Gittiğimizde Dedelerimizin, Evlatlarımızın...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "31 Mart'ta sandığa gittiğimizde dedelerimizin, evlatlarımızın cephede yaptığının bir benzerini yapacağız. Sandıkta siyasi istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "31 Mart'ta sandığa gittiğimizde dedelerimizin, evlatlarımızın cephede yaptığının bir benzerini yapacağız. Sandıkta siyasi istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza edeceğiz" dedi.



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda iş adamları ve çalışanlara yönelik düzenlenen konferansın açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Kayseri sanayisinin güçlü bir şekilde daha ileri bir seviyeye taşınması, hak ettiği yere kavuşabilmesi üretim ve istihdam ile olur. 4 yıl gibi bir süre içinde yapılanlara bakıldığında hizmet çıtası ve kalitesinin ne kadar üst seviyelere çıkarıldığı herkes tarafından takdir edilmektedir. Sadece kendimizin ve bölgemizin değil Türkiye'nin 55 megawatt ile güneş enerji projemizle enerji verimliliğinde liderliği üstlendik. 2018 yılını ihracat yılı ilan etmiştik. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı Kayseri OSB, yüksek teknolojide olduğu kadar ihracatta da bir atılım içindedir. Sanayilerimize gelen talepler üzerine şehrimizin ve çevre illerin ihtiyaçlarının da karşılanacağı 2017 yılında temeli atılan Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaatının birinci etabı Mart ayında hizmete girecektir. Fuarın işletilmesi için TÜYAP ile anlaşmalar sağlanmıştı. Sanayicilerimizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi ise istihdamdır. Özel Kayseri OSB Teknik Lisesi, özel okul olmasına rağmen öğrencilerimizden hiçbir ücret almamıştır. Hedefimiz 2023 vizyonu çerçevesinde ürettiğimiz yerli ve milli ürünlerimiz ile dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırmak olacaktır. Sayın Bakanımıza milli birlik ve beraberliğimiz için kültür hayatımıza kattığı değerler ve yapmış olduğu başarılı hizmetler ve destekler için Kayseri sanayisi ve sanayicileri adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise Kayseri'nin siyaset ve ticaretin merkezinde olduğunu ifade ederek, "Kayserimiz hem ülkemizin merkezinde, aynı zamanda siyasetimizin de merkezinde. Sadece siyasetin merkezinde olan bir yer mi? Hayır, ticaretin de merkezinde. Siz, istihdam üreterek Edirne'den Van'a kadar insanımızı aşla ve işle buluşturuyorsunuz. Başkan, Organize Sanayi'nin yapacaklarından bahsetti. 4 yıl içerisinde yaptıklarına bakıyoruz resmi kayıtlara göre 70 bin istihdam yapıyor burası. Demek ki bu işler de sonuçlanınca inşallah iki katına çıkacak. Bu sadece Kayseri'ye mi yarayacak? Hayır, bütün illerimize dağılıyor. Siz ülkemizin merkezinde olmakla birlikte insanımızın da merkezinde olan insanlarsınız. Kayserili hesabı iyi bilir, kitabı iyi bilir, öngörüsü çok yüksektir. Onun için Türkiye'nin neresinde bir hemşehriniz, akrabanız varsa sizden minnet adına rica ediyorum, A partisi, B partisi adına değil, 'Cumhur İttifakı'nın yanında olduğunuz zaman tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın, tek devletin yanında oluyorsunuz" dedi.



"Sandık da bir cephe, unutmayın"



"Siyasi istikrarımızı yedi düvelin buradaki maşalarına karşı bozdurmayacağız" diyen Topçu, Türkiye'nin üzerine terör, dolar ve FETÖ ile geldiklerini ancak başarılı olamadıklarını ifade ederek, şimdi siyasi istikrarı bozmaya çalıştıklarını belirtti. Siyasi istiklal ve istikbal için Cumhur İttifakı'nın desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Topçu, "Cumhur İttifakı'nın yanında olduğun zaman herhangi bir partinin yanında olmuyorsunuz, o yüzden endişe etmeyin. Türkiye'nin neresinde eşiniz, dostunuz, akrabanız varsa arayacaksınız ve diyeceksiniz ki; 'Daha dün dedelerimiz Alparslan'la Malazgirt'te, Selehaddin Eyyübi ile Kudüs'te, şu günlerde Gabar'da, Cudi'de, Kandil'de, sınır ötesinde aslanlarımız oralarda ay yıldızlı al bayrağımız inmesin diye canlarını veriyorlar. Bu cephelerde yaptıklarımız, sandık da bir cephe bunu unutmayın. Üstümüzde hesabı olanların tek derdi siyasi iktidarsızlık oluşturmak. ve bu siyasi iktidarsızlığın üzerine her şeyi bina etmek. Sizin yönetim erkiniz darmadağın oldu mu her şeyi peşine getirirler. Döviz bir gecede ne oldu, hep beraber hatırlıyorsunuz. Onun için geçmişte cephelerde yapıyorlardı, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da. Bugünlerde terör belasıyla Gabar'da, Cudi'de yapıyorlar. Dedelerimiz o gün Mustafa Kemal'in arkasında canlarını verdi. Şimdi aslanlarımız Gabar'da, Cudi'de canlarını veriyor. Bize de millet olarak onların cephede elin adamına teslim etmediği siyasi istiklal ve istikbalimizi sandıkta muhafaza etmek düşüyor. Biz de sandıkta görevimizi yapacağız. Biz de sandığa gittiğimiz zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakı'na oylarımızla ve demokrasiyle fırsat vermeyeceğiz. Bir gece kalktık aşırı Marksist sol örgütlerin sloganlarıyla bezetilmiş, polisimiz, askerimiz şehit edildi. 'Ne için yapıyorsunuz bunu?' diye sorduk. 'Ağaçları kesiyorsunuz' dediler. Ağaç bahanesiyle sokaklarımızı kan gölüne çevirdiler. O iş bize milyarlarca dolara mal oldu. Yetmedi yine bir gece vakti televizyonlarımızı açıp baktık ki; kasalar, pusulalar, para sayma makineleri konulmuş. 'Ne oluyor?' dedik, 'Yolsuzluk açığa çıkartıyoruz' dediler. 17-25 Aralık'ta onun üzerinden devlete operasyon çekmeye çalıştılar, onu da defettik. Onla da başaramadılar. Yetmedi, bir gece bizim paralarımızla alınan jetlerimizi, silahlarımızı vatan hainleri bizim üzerimize doğrulttular. 251 şehidimiz oldu. O geceyi külliyede yaşayan birisiyim. 25 vatan evladı külliyenin etrafında şahadete kavuştu. Bir yavrumuzun başı koptu, çatıya düştü. Böyle bir vahşet görülmemiş bir şey. Bütün bunlarla beceremediler. Yetmedi, yine bir gece baktık dolar 8 liraya tırmandı. Yani terör örgütleriyle üzerimize geliyorlar; PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle. Yetmiyor, ağacı bahane edip geliyorlar, yetmiyor yolsuzluğu bahane edip geliyorlar, yetmiyor dolarlarını üstümüze salıyorlar, yetmiyor siyasi istikrarsızlık oluşturmak istiyorlar. Onlara ne bizim seçimimizden? Biz başka bir ülkenin seçimine karışıyor muyuz? Onun için diyorum ki terörle, dolarla beceremediklerini şimdi siyaset yoluyla becermeye çalışıyorlar. Cephelerde elimizden alamadıkları siyasi istikrarımızı ve istikbalimizi sandıkta almaya çalışıyorlar. Onun içindir ki birbirine benzemezleri bir araya getiriyorlar, Kandil'den açıklama yapılıyor; 'Çok iyi bir birlikteliktir' deniyor. Bunların hepsi gözünüzün önünde oluyor. Onun için diyorum ki basit bir yerel seçim değil. Biz 31 Mart'ta sandığa gittiğimizde dedelerimizin, evlatlarımızın cephede yaptığının bir benzerini yapacağız. Sandıkta siyasi istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza edeceğiz. Siyasi istikrarımızı yedi düvelin buradaki maşalarına karşı bozdurmayacağız inşallah" diye konuştu. - KAYSERİ

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