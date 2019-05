Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Bu Dünyanın Bize İhtiyacı Var"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Bu dünyanın bize ihtiyacı var"ANKARA - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu , "Günümüz dünyasına baktığımız zaman bu dünyanın bize ihtiyacı var. 3 buçuk milyonu aşkın kardeşimiz burada yıllardır misafirimiz" dedi.Çarlık Rusya 'sının 155 yıl önce gerçekleştirdiği Çerkes sürgünü ve katliamı, Ankara 'da düzenlenen iftar programı ile anıldı. İftara katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk'ün tarih sahnesinden çekildiği an itibariyle bu tip katliamlarla karşı karşıya kalındığını belirterek, "Kan ve gözyaşı durmuyor. Merhamet medeniyetinin çocukları tarih sahnesinden çekilince sadece bundan zarar gören Türk, Çerkes, Arap olmuyor. Mazlum milletlerin bir tamamı oluyor. Venezuela 'ya adam çöktü işte. Savaş ilan ederim tehditlerinde bulunuyor. Devletler arası hukuk ve uluslararası hukuk hiçe sayılıyor. Bunun nedeni de merhamet ve nizam medeniyetinin temsilcisi olan Türk'ün tarih sahnesinde olmaması" diye konuştu.Bilim üretilmediğini söyleyen Topçu, "Bilim üretemeyince teknoloji üretemiyoruz. Teknoloji üretemeyince de elimiz kolumuz kardeşlerimize yeterince uzanmıyor. 11 bin kilometre öteden gelip Washington 'un güvenliğini arayanlara Türk'ün, Arap'ın, Türkmen'in çocuğunu parça parça ettirmeyi yeterince engelleyemiyoruz. Onun için inşallah üniversite hocalarımız siyaset kapılarında vekillik sıralarında durmazlar, bir an evvel bilim üretirler" şeklinde konuştu.Birçok soydaş ve dindaşın bu soykırımları yaşadığının altını çizen Topçu, sözlerine şöyle devam etti:"155 yıl evvel Kuzey Kafkasya 'nın demokrasisi içinde yaşayan ama tamamına Çerkes denilen Kuzey Kaskasya'dan sürgün edilmesi. Önce ciddi bir katliama ve soykırıma tabi tutuluyorlar. Tıpkı Kocaali 'de Ermenilerin bütün dünyanın gözü önünde yaptığı gibi. Çerkes boylarının bir tamamı sırf Müslüman olduğu için ciddi bir soykırım ve katliama tabi tutuluyorlar. Sağ kalanlara da sürgün kararı veriyorlar. Bu göç tabii ki kardeşlerinin yurdu olan Osmanlı coğrafyasına, Anadolu'ya oluyor. Bu Anadolu toprakları hepimizi bağrına basmış ve bir ebru ortaya çıkarmıştır. Kanımız kanımıza, canımız canımıza karışmış. Ay yıldızlı al bayrak altında kıyamete kadar bir ve beraber yaşamaya kararlı bir büyük Türk milletiyiz."Bu katliamı unutmayacağını ve unutturmayacağını vurgulayan Topçu, "Kin tutmayacağız, bilim üreteceğiz. Tekrar tarih sahnesinde yer alacağız. Günümüz dünyasına baktığımız zaman bu dünyanın bize ihtiyacı var. 3 buçuk milyonu aşkın kardeşimiz burada yıllardır misafirimiz. ve her türlü fitneyle karşı karşıyayız. Ama buna rağmen Allah'a hamdolsun Avrupa sokaklarında yaşananlar, bizim ülkemizin sokaklarında yaşanmadı. O kardeşlerimizi baş tacı etmişiz, bağrımıza basmışız" ifadelerini kullandı.Ankara'nın şu anda 1 milyar 800 milyonun Medinesi olduğunu söyleyen Topçu, kimin başının dara düşerse dönüp Ankara'ya baktığını dile getirerek, "Bu ümmetin Medinesi olan Ankara'nın diri olması, koskocaman bir Türkiye olması için elimizden geleni yapmaktayız. Birliğe, beraberliğe ve bilim üretmeye ihtiyacımız var. Bu sürgünlerde, katliamlarda ceddimizi, atalarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah bir daha ümmetimize bu acıları yaşatmasın" dedi.