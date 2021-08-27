Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Bu kutsal vatanı emperyal güçlere rağmen bizden sonraki nesillere mutlaka teslim edeceğiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Bu kutsal vatanı emperyal güçlere rağmen bizden sonraki nesillere mutlaka teslim edeceğiz"

27.08.2021 00:57
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "İstiklal ve istikbalimiz üzerinde hesap yapanlar bilsin ki ecdadın 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek bize bıraktığı bu kutsal vatanı biz de 'Ya olacağız ya öleceğiz' diyerek ihanet içindeki hainlere, üzerimizde...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "İstiklal ve istikbalimiz üzerinde hesap yapanlar bilsin ki ecdadın 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek bize bıraktığı bu kutsal vatanı biz de 'Ya olacağız ya öleceğiz' diyerek ihanet içindeki hainlere, üzerimizde hesabı olan emperyal güçlere ve uğradığımız her türden musibetlere rağmen bizden sonraki nesillere mutlaka teslim edeceğiz" dedi.

Yerli Düşünce Derneği Genel Merkezi'nde "zaferler ayı" olan ağustos ayında düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Ağustos ayı, Türk'ün bu ayda kazandığı zaferlerle dünya tarihine mührünü vurduğu aydır" ifadesini kullandı.

Ecdadın geçmişe gururla, geleceğe ise güvenle bakılmasını sağlayacak bir miras bıraktığını dile getiren Topçu, "26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, Türklere Anadolu'nun kapılarını açmış, Bizans İmparatoru IV. Diyojen bu savaşın sonunda Türklere esir düşmüş, Anadolu toprakları üzerindeki hakimiyetini kaybeden Bizans İmparatorluğu, Balkanlar'dan da çekilmek zorunda kalmıştır. Bu büyük zafer ile aynı zamanda bu topraklar üzerinde Osmanlı Devleti ve dünya durdukça var olacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur" diye konuştu.

24 Ağustos 1516'da Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık'ta Mısır ordusunu yenmesi ile Suriye'nin Anadolu'ya kavuştuğunu ifade eden Topçu, "29 Ağustos 1521'de Kanuni Sultan Süleyman Han ile Belgrad'a merhaba demişiz, 29 Ağustos 1526'da dünyanın en kısa süren savaşında düşmanı Mohaç'ta yenmişiz, 1 Ağustos 1571'de ise II. Selim Han, İnebahtı'da sakalımızı kesenlerin Kıbrıs'ı fethederek kolunu kesmiş ve 23 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Muharebesi ile 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz' diyerek vatanın her karış toprağı için savaşmayı emreden büyük Atatürk'ün emrini yerine getiren şanlı ecdadımız, düşmanın kolunu kanadını kırmış ve Malazgirt Zaferi'nden tam dokuz asır sonra 26 Ağustos'u 27'sine bağlayan gece yedi düvelin besleme piyonu Yunan ordusuna karşı başlayan büyük taarruzla Anadolu'nun dünya döndükçe Türk'ün yurdu olacağı bütün dünyaya gösterilmiştir" dedi.

Yerli Düşünce Derneği olarak ağustosta zafer kazandıran Sultan Alparslan'ı ve Suriye'nin, Belgrad'ın, Mohaç'ın, Kıbrıs'ın fatihlerini, büyük Atatürk'ü ve şanlı ecdadı, şehit ve gazileri minnet, rahmet, saygı ve şükranla andığını söyledi. Türkiye'nin istiklal ve istikbali üzerinde hesap yapanların her zaman karşılarında olduklarını ifade eden Topçu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Küresel emperyalizmin emrindeki her türden çetelere, bölücü ve paralel teröristlere, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Milli Mücadelemizin Başkomutanı Büyük Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatarak sözlerime son veriyorum: 'Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur.' Kardeşlerim, istiklal ve istikbalimiz üzerinde hesap yapanlar bilsin ki ecdadın,'Ya istiklal ya ölüm' diyerek bize bıraktığı bu kutsal vatanı biz de 'Ya olacağız ya öleceğiz' diyerek ihanet içindeki hainlere, üzerimizde hesap olan emperyal güçlere ve uğradığımız her türden musibetlere rağmen bizden sonraki nesillere mutlaka teslim edeceğiz inşallah. Bu vesileyle Malazgirt Zaferi'mizi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, zaferlerimizin daim olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi korusun, yüceltsin ve yükseltsin." - ANKARA

Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Yalçın Topçu, Malazgirt, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Bu kutsal vatanı emperyal güçlere rağmen bizden sonraki nesillere mutlaka teslim edeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika

Kamu alacaklarının yapılandırılması için son tarih 1 ay uzatıldı 00:40 Kamu alacaklarının yapılandırılması için son tarih 1 ay uzatıldı ABD'li sunucudan insanlık dışı sözler: Her ölen ABD'li asker için bir Afgan şehri yeryüzünden silinmeli 00:09 ABD'li sunucudan insanlık dışı sözler: Her ölen ABD'li asker için bir Afgan şehri yeryüzünden silinmeli Bakan Koca 23:32 Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı
Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir günde 6 patlama: En az 60 ölü, 150 yaralı 21:01 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir günde 6 patlama: En az 60 ölü, 150 yaralı Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu 19:33 Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum 18:35 Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum
Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi 18:28 Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı 15:37 Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı

Son Dakika Haberleri
18:57 6 yaşında lösemi tedavisi gören çocuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
18:28 Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
18:26 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek
18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
18:03 Son Dakika! Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:34 Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi
17:25 Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi
17:23 Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok
17:03 Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir
15:26 Rüşvet isteyen polisler, işkence sırasında cinayet işledi! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi
Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına ne kadar girecek? İşte kalem kalem tüm gelirler Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına ne kadar girecek? İşte kalem kalem tüm gelirler         
01:03
Biden'dan Afganistan'daki patlamalarla ilgili DEAŞ'a misilleme mesajı: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz Biden'dan Afganistan'daki patlamalarla ilgili DEAŞ'a misilleme mesajı: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz         
00:30
Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak         
00:02
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi         
22:30
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti         
19:25
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu         
09:52
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 02:04:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Bu kutsal vatanı emperyal güçlere rağmen bizden sonraki nesillere mutlaka teslim edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement