Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Cumhur İttifakı, bu topraklar üzerindeki bin yıllık kardeşliğimizdir" dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Çankırı'da konuştu. Bir dizi faaliyetlerde bulunmak üzere Çankırı'ya giden Topçu, ilk olarak Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ı makamında ziyaret etti.



Valilik ziyareti sonrası basın mensuplarına konuşan Topçu, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaparak, "Cumhur İttifakı, aziz milletimizin, Malazgirt, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar, 15 Temmuz'da yedi düvele ve piyonlarına karşı verilen mücadele ruhunun adıdır. Cumhur İttifakı, vatanın, milletin, devletin ve bayrağımızın tekliğinin, istiklal ve istikbalimizin muhafaza ve müdafaasının teminatı olup, bu topraklar üzerindeki bin yıllık kardeşliğimizdir" diye konuştu.



" Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız"



Topçu, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarını bozmak isteyenlerin olduğunu belirterek, onlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. Topçu, "Siyasi istikrarını, birlik ve beraberliğini koruyan ülkemizin kalkınması ve refah seviyesi her geçen gün daha da artmaktadır. Üzerimize döviz kurları, hayali soykırım iftiraları, PKK-PYD- YPG, DHKP-C, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile gelenlere, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini Çankırı'dan tekrar hatırlatırız. 'Hiç kimse bu milletle, ülkeyle oynamaya kalkmasın. Çünkü biz ya olacağız, ya öleceğiz diyerek hedeflerimize yürüyoruz. Başaramayacaksınız, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız. Çünkü biz Türkiye'yiz" sözlerine yer verdi. - ANKARA