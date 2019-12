Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Mehmet Akif Ersoy'un 83. vefat yıl dönümü münasebetiyle Kayseri Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) düzenlenen anma programına katıldı.



Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 83. yıl dönümünde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Anma programına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anlattı.



Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Bingöl Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Feyzi Berdibek, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



"Nerede ay-yıldıza hasret duyan bir mağdur ve mazlum varsa hepsine Kayseri Erciyes Üniversitesinden selam olsun"



Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk-İslam beldelerine selam göndererek konuşmasına başladı. Buradan Milli Şairimiz Akif'in adını taşıyan bu salondan ve onun meslektaşları arasından sesleniyorum diyen Topçu, "Türkistan'a, Arakan'a, Karabağ'da Çıdır Ovası'nda boynu bükük işgal altındaki Har-ı Bülbül'e selam olsun. Kırım'a selam olsun, Çeçenya'ya, Bosna'ya Kosova'ya, Üsküp'e Gostivar'a selam olsun. Sokaklarında savaşarak gözünden yaralanan Mustafa Kemal Atatürk'ün izi olan Trablusgarb'a selam olsun. Medine-i Münevvere'ye, Mekke-i Mükerreme'ye, Haleb'e, Şam'a, Bağdat'a Kerkük'e, Erbil'e selam olsun velhasıl nerede ay yıldıza hasret duyan bir mağdur ve mazlum varsa hepsine Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden selam olsun" dedi.



Konuşmasını Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra Muhsin Yazıcıoğlu ve Ziya Gökalp'in de Veteriner Hekim olduğuna dikkati çekerek sürdüren Topçu, "Türk milliyetçilerinin fikir babası Ziya Gökalp, Veteriner Hekim, benim her zaman iftiharla söylediğim ağabeyim, ebedi siyasi liderim, yol arkadaşım, asrımızın alpereni Muhsin Başkan'da Veteriner Hekim'di ve her yerde de bunu iftiharla söylerdi, buradan hepsine Rabbimizden rahmet diliyorum" dedi



"Her dönemde milletimizin tamamı için asgari müşterek olmuş bir dava adamı"



Akif'in milletimizin tamamı için asgari müşterek olduğunun altını çizen Topçu, şu ifadelere değindi:



"İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, düşünce ve dünya görüşü, milliyetçiliği dindar bir Müslüman olması ile birlikte küresel egemen iç ve dış güç odakları karşısında vatanın ve milletin istiklal ve istikbali için nasıl bir duruş nasıl bir mücadele içinde olmamız gerektiğini insanımıza hayatı ve ölümü ile göstermiş çok kıymetli bir rol modeldir. Milli ve manevi değerlerimizin yanında, hürriyet, vatan, millet, din, devlet ile kültür değerlerimizi şiirlerinde işlemiş mücadeleci, ilkeli idealist, vatan ve milletperver özellikleri ile her dönemde milletimizin tamamı için asgari müşterek olmuş bir dava adamı, kökleri derinlere giden fikirleriyle gerçek anlamda bir fikir işçisi, bir mütefekkir, bir münevverdir.



"Üç gurupta toplam on bir cephede savaştı"



Akif'in büyük Türk milleti yediden yetmişe Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmak isteyen, yedi düvele karşı birinci dünya savaşında, taarruz, savunma ve yardımcı cepheler olmak üzere üç gurupta toplam on bir cephede savaştığını söyleyen Topçu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Savunma cephelerinden birisi de cumhuriyetimizin kurucusunu tayin edecek olan yedi düvele karşı geçilmez yaptığımız Çanakkale cephesi idi. Merhum Akif destanlar yazılan bu cephede savaşan Mehmetçikleri Bedir'in aslanlarına benzetmiş, yazdıkları ile, konuşmaları ile cephede kazanılan bu muazzam zaferi insanımızın ruhuna istiklal harbimizin meşalesi olarak nakşetmişti."



"Rol model olmayı bi-hakkın kazanmış bir dava adamıdır"



Akif'in kurtuluş savaşı sırasında, milli bilinci uyandırmak için konferanslar vererek, cepheden cepheye koştuğuna vurgu yapan Topçu, "İdealindeki Asım'ın neslini ayağı kaldırmak uğruna her türlü zorlu mücadeleye göğüs germiş, 'Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal/ Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet/ Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal' diyerek de hayatını vatanına, milletine ve inandığı kutlu değerlere adayan İstiklal şairimiz, gerçek ve kamil manada rol model olmayı bi-hakkın kazanmış bir dava adamıdır" dedi.



"İstiklal Marşı 7'den 70'e herkes için milli mutabakat metnidir"



Merhum Akif şiirlerinde, yüksek medeniyetimizin kutsal değerlerini, büyük Türk milletinin, vatan sevgisini, istiklale olan düşkünlüğünü bunların yanı sıra, acılarını, sevinçlerini, irfan ve ferasetini, vicdanını diğergamlığını ve diğer bütün özelliklerini aruz ölçüsü ile anlatan bir usta olduğunu söyleyen Topçu, "Akif'in Türk milletine hediye ettiği istiklal marşının, Türk milletinin yediden yetmişe her rengi ve deseni için tek kelime ile bir milli mutabakat metnidir" dedi.



"Akif'i milletçe en iyi şekilde anlayıp gençlerimize anlatmalıyız"



Akif'i milletçe iyi anlayıp gelecek nesillerimize iyi anlatmamız gerektiğine vurgu yapan Topçu, "Anadolu insanını tümüyle kucaklayan rahmetli Mehmet Akif'in çileyle, mücadeleyle, sürgünlerle yoğrulmuş hayatı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki nesillerimize de örnek olacaktır. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy' un, insan, millet ve vatan sevgisini, ahlakını, vefasını, mücadele ruhunu, kahramanlığını, cesaretini, yüksek ülküsünü, davasını ve heyecanını yaşatarak, "Türk eriyiz, silsilemiz kahraman. Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman." diyen bu abide şahsiyetimizi milletçe en iyi şekilde anlayıp geleceğimizin teminatı olan gençlerimize anlatmalıyız" ifadelerini kullandı.



Topçu, konuşmasının sonunda merhum Akif'i ve Türkistan davasının meşhur isimlerinden Merhum Mustafa Çokay'ı da anarak konuşmasını sonlandırdı:



"İstiklal ve istikbalimizin şairi merhum Veteriner Hekim Mehmet Akif Ersoy'a, medeniyetimizde çok büyük değerimiz Kazakistan'da doğmuş hayatı boyunca Türkistan davası için olmadık çilelere katlanmış ömrünü Türkistan davası ve Türk birliği için geçirmiş bir çile ve dava adamı olan Mustafa Çokay'a Rabbimizden gani gani rahmet diliyor, minnet, hürmet ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun."



ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'nin manevi lideri olduğunu söyledi. Rektör Çalış, "Mehmet Akif'i iyi anlamak gerekir. İstiklal Marşı yarışmasında sergilediği onurlu duruş, hayatı boyunca sağlam duruşunun en güzel örneklerindendir. O, Milli Mücadele'nin manevi lideridir. O, İslam aleminin eğitim ve yeniliklerle kalkındırılmasını istemiştir. İslamiyet'in insanları kardeş yapan özelliklerini vurgulamıştır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın her kelimesini vatan, bayrak, ezan, millet, hürriyet ve ecdat ile en güçlü şekilde, en derinden ve gönülden anlamlandırarak milli heyecanı en üst seviyeye taşımıştır. İstiklal Marşı, milletimizin ülkemize, bayrağımıza, vatanımıza, istiklalimize ve hürriyetimize sahip çıkmasının milletimizin sesinden haykırışıdır. Yüce milletimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bunu bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.



Konferansta konuşan ERÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, fakülteleri hakkında bilgiler verdi. Dekan İnci, "Misyonumuz, mükemmel eğitimle global rekabete hazırlanan öğrencilerimizi cesaretlendirmektir. 177 yıllık tarihe sahip Modern Veteriner Hekimliği eğitimine emeği geçen, bugün sayıları iki bine yaklaşan çoğu da zoonotik karakterli olan (Kuduz, Ruam, Toxoplasmosis, Echinococcosis, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Şarbon gibi) emerging/re-emerging bulaşıcı hastalıklarla 'Tek Sağlık' konseptine uygun olarak vazifelerini canları pahasına yapmış ve bu uğurda mücadelede geri durmamış meslek büyüklerimizin bizlerden bekledikleri gelişmişlik seviyesine mutlaka ulaşacağımıza inancım tamdır" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci tarafından hediye takdiminde bulundu.



Program, "Mehmet Akif Ersoy Bilim Ödüllerinin" sahiplerine verilmesinin ardından sona erdi.



Etkinlik sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesini de gezerek bilgiler aldı. - ANKARA