Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Müjdenin ülkemiz için olduğu kadar dünyanın refah ve barışı için... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Müjdenin ülkemiz için olduğu kadar dünyanın refah ve barışı için...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi müjdesinin ülkemiz için olduğu kadar bölgenin ve dünyanın refah ve barışı için de çok önemli katkılarının olacağını düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi müjdesinin ülkemiz için olduğu kadar bölgenin ve dünyanın refah ve barışı için de çok önemli katkılarının olacağını düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ilan ettiği Karadeniz'de doğal gaz bulunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, açıklamalarda bulundu. Topçu, Fatih Sondaj Gemisi'nin 20 Temmuz'da başlattığı çalışmalar neticesinde Tuna-1 kuyusunda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin, Türkiye için olduğu kadar dünyanın refah ve barışına da katkı sağlayacağını iletti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Tuna-1 kuyusunda bulunan 320 milyar metreküp hakkında, "Cumhurbaşkanımızın verdiği tarihi bir müjde ile Fatih Sondaj Gemimizin 20 Temmuz 2020'de başlattığı çalışmalar neticesinde Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini öğrendik. Bu müjdenin ülkemiz için olduğu kadar bölgenin ve dünyanın refah ve barışı için de çok önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Millet olarak bu yükseliş dönemimizde, birliğimizi ve siyasi istikrarımızı bozdurtmazsak, tarih de, zaman da, gelecek de Allah'ın yardımıyla bizimle olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Halk müziği sanatçısı Arslanbek Sultanbekov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin, ABD Başkan adaylarından Biden'in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı sarf ettiği sözlerin sorulması üzerine konuşan Topçu, "Emperyalist güçlerin hükümeti ve hükümet olmaya aday olanları, mazlum coğrafyalarda yıllardır yaptıkları katliam ve zulümlere karşı sahada ve masada etkin olan Türkiye'ye ve Türk halkının iradesiyle seçilmiş demokratik, laik sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanına müttefikliğe, devletler arası ve uluslararası hukuka aykırı, her türlü akıl ve hukuk dışı eylem, iftira ve tezgahlarla açık olarak saldırıyorlar. Türkiye, güçlü devleti, büyük milleti ile şüheda yadigarı kutsal vatana sahip bir ülkedir. Bölgesinin ve dünyanın, barışı, güvenliği, adalet ve refahı için hukuk içinde uluslararası hukukun meşruiyeti dahilinde nerede bir zulüm ve sömürü varsa dil, din, ırk ayrımı gözetmeden orada devleti ve milletiyle tarihin her devrinde olduğu gibi masada da, sahada da olmaya devam edecektir. Türkiye Türkiye'den büyüktür, dostluğunu seçenler kazanır" dedi.

Türk milletinin zafer ayı olarak kabul edilen Ağustos ayı içerisinde bulunulduğunu hatırlatan Topçu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da, "Türk'ün zaferler ayı olan Ağustos ayındayız, 26 Ağustos 1071'de Adud'üd-Devle Sultan Alp Arslan Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış, 9 asır sonra ise Cumhuriyetimizin Kurucusu, İstiklal harbimizin başkomutanı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ağustosu 27'sine bağlayan gece Yunan ordusuna karşı başlattığı büyük taarruz ile Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde şanlı ordumuz düşman birliklerini imha etmiş, Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olacağını bütün dünya anlamıştır. 26-30 Ağustos'ta bize zaferler kazandıran, Adud'üd-devle Sultan Alp Arslan'ı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman şehit ve gazilerimizi, minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu vesile Malazgirt ve 30 Ağustos Bayramlarımız kutlu, zaferlerimiz daim olsun" şeklinde kutladı.

Merhum yazar Gençosmanoğlu ve Azerbaycan Eski Devlet Başkanı Elçibey hakkında konuşan Topçu, "Eserinde 'Aylardan Ağustos, günlerden Cuma' dediği gibi 21 Ağustos 1992'de Cuma günü Rabbine yürüyen destan şairimiz merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nu ve 'Bizim Türk milliyetçiliğimiz şovenizme, ırkçılığa karşı olan bir fikirdir. Bizim milliyetçiliğimiz milli özü müdafaa, Türk milli ruhunun korunması, onun dirilmesi, dünyaya anlatılması ve Türk birliğine nail olma mücadelesidir' diyen Azerbaycan'ın yetiştirdiği büyük dava adamı Ebulfez Elçibey'de 22 Ağustos 2000'de 'Biz halkı seve seve hakka doğru gidiyoruz' diyerek Hakk'a yürümüştür. Türk Dünyasını bu iki kıymetini de vefatının seneyi devriyelerinde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Son olarak Sultanbekov'un ziyaretini de değerlendiren Topçu, "Türk dünyasının halk müziği sanatçısı değerli ozanımız Arslanbek Sultanbekov ile milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türk kültürünün tanıtımına ilişkin projeleri hakkında görüşmüş olmaktan memnun oldum" dedi.

Ziyarete ilişkin konuşan Sultanbekov ise, "Görüşmemiz çok faydalı oldu teşekkür ediyorum. Türk dünyasında ve dünyada Türkiyemizin önemli bir yeri var. Gayem Türk kültür değerlerini hem Türk dünyasına hem de bütün dünyaya tanıtmak, Sayın Bakanımızla çok verimli bir görüşme oldu sağ olsunlar" dedi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Yalçın Topçu, Tuna 1, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 12:03

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Müjdenin ülkemiz için olduğu kadar dünyanın refah ve barışı için... - Son Dakika

Son Dakika

AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi "Polisim" deyip trafikte dehşet saçmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu Çanakkale'de bir gemide, 50 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz         
14:45
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak         
14:35
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı 30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı         
14:35
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum         
13:49
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü         
12:55
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü         
12:55
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı         
11:15
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum         
10:32
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu         
10:25
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi         
08:43
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu         
07:54
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti         
21:36
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 18:29:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Müjdenin ülkemiz için olduğu kadar dünyanın refah ve barışı için... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei