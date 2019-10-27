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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'nun Kırgızistan temasları sürüyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'nun Kırgızistan temasları sürüyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun Kırgızistan temasları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'nun Kırgızistan temasları sürüyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun Kırgızistan temasları devam ediyor. Topçu, Afganistan'ın Bişkek Büyükelçisi Mohammed İssa Mesbah tarafından büyükelçilik konutunda verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk bağının asırlar öncesi bir geçmişi olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla son 18 yılda ilişkilerimiz her konuda çok daha ilerledi, misal olarak Türkiye'nin eğitim bursu verdiği ülkeler arasında kardeş ülke Afganistan ilk sırada yer almaktadır" dedi.

Afganistan Büyükelçisi Mohammed İssa Mesbah ise "Türkiye ve Türk halkı Afganistan'ın her zaman yanında oldu. Türkiye'nin, Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afganistan ve Afgan halkı için yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Biz dost ve kardeş iki ülkeyiz. Türk kardeşlerime ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a selam ve saygı sunuyorum, sizleri evimde ağırlamaktan mutlu oldum. Türkiye'yi, Türkleri ve Erdoğan'ı seviyor ve dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yemeğe, Topçu'nun yanı sıra Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Rahmi Er, Prof. Dr. Metin Topçuoğlu, İsmail Eraslan ve Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı da katıldı. Davetliler, dost ve kardeş ülke Afganistan Bişkek Büyükelçisi Mohammed İssa Mesbah'a nazik davetleri için teşekkür ederek Afganistan'dan çok sayıda Manas Üniversiteli öğrencilerin olmasından ötürü de memnuniyetlerini bildirdi.

Mesbah, yemek sonunda misafirlerine Afganistan'ın milli kıyafeti 'Jelek' takdim etti.

(İHA)

Cumhurbaşkanı, Yalçın Topçu, Kırgızistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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