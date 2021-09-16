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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Türkiye ve Azerbaycan'ın sevinci de, kederi de birdir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Türkiye ve Azerbaycan'ın sevinci de, kederi de birdir"

16.09.2021 00:57
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Türkiye, devleti ve milletiyle 103 yıl evvel olduğu gibi bugün de ve her zaman 'ikiz kardeşi' can Azerbaycan'ın yanındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, " Türkiye, devleti ve milletiyle 103 yıl evvel olduğu gibi bugün de ve her zaman 'ikiz kardeşi' can Azerbaycan'ın yanındadır" dedi.

Yerli Düşünce Derneği Genel Merkezi'nde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtarılışının 103. yıl dönümü sebebiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Devlet-i Aliyye'nin birçok cephede mücadele etmesine rağmen öz kardeşlerinin yanında olduğunun altını çizerek, "1918'de Kızıl Rusya ve emperyalist İngiliz devleti, ellerindeki piyonları Ermeniler ile birlikte paylaşma gayesiyle can Azerbaycan'ı işgal etmiş, dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemekteydiler. Can Azerbaycan'daki öz kardeşlerimizin yardım talebine birçok cephede düşmanla savaş halinde olmasına ve elinde de fazla güç bulunmamasına rağmen Devlet-i Aliyye kayıtsız kalmamıştı. Şehit İsmail Enver Paşa, Kafkas İslam Ordusu adıyla yeni bir ordu kurdurup, kardeşi Nuri Paşa'nın komutasında Bakü'ye göndermişti. 15 Eylül 1918'de Kafkas İslam Ordusu ile birlikte Azerbaycan Milli Meclisi ve Musavat Partisi güçleri, Bakü'yü Rus, Ermeni Taşnak ve İngiliz işgalcilerinden kurtarıp

tarihi bir zafer kazanmıştı. Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı ve istiklal mücadelesi kahramanı olan, 13 Ekim 1937'de komünist insan kasabı Stalin'in emriyle 'karşı-devrimci' suçu ile idam edilerek şehit edilen, Türk dünyasının büyük evladı Ahmed Cevad'ın 1914 yılında yazdığı 'Çırpınırdın Karadeniz' marşı; bestekar, deha, müzikolog, siyasetçi, ilim ve sanat adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelenmiş ve ilk defa o gün söylenmişti. Azerbaycan'ı komünist, emperyalist ve Ermeni soykırımcılardan kurtarmaya gelen Kafkas İslam Ordusu'nu karşılayan şehit Ahmed Cevad, bütün ömrünü Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan bir dava için vakfetmiş, bu uğurda ölmekten çekinmemiş, bugün de ardında bıraktığı değerlere bayraktarlık yapacak nice gence mihmandar olmuştu" dedi.

"Türkiye ve Azerbaycan'ın sevinci de, kederi de birdir"

Sarsılmaz Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yapan Topçu, "Türkiye, devleti ve milletiyle 103 yıl evvel olduğu gibi bugün de ve her zaman 'ikiz kardeşi' can Azerbaycan'ın yanındadır. Türkiye ve Azerbaycan'ın sevinci de, kederi de birdir. Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye girişinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun. Kafkas İslam Ordusu kurucusu şehit İsmail Enver Paşa'yı, komutanı şehit Nuri Paşa'yı ve can Azerbaycan'ın azatlığı için şehadet şerbeti için bütün kahramanlarımızı saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Yalçın Topçu, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Türkiye ve Azerbaycan'ın sevinci de, kederi de birdir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Türkiye ve Azerbaycan'ın sevinci de, kederi de birdir" - Son Dakika
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