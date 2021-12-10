Başdanışman Aslan'dan Vali Ayyıldız'a ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, makamına giderek Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.

Geçmiş dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Dairesi Başkanı olarak görev yapan ve halen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Aslan ziyaretinde Vali Ayyıldız'a çalışmalarında başarı diledi.

Vali Ayyıldız'ı ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Mardin'in Artuklu ilçesinde uygulama noktasında görev yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu gazi olan ve Eskişehir'de tedavi gören 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Erol Ülgen'i Polis Evi'nde ziyaret etti. - ESKİŞEHİR