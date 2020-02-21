Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu'ndan Vali Çatağay'a ziyaret - Son Dakika

Ziyarette Türkmenoğlu'na, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Adem Palabıyık eşlik etti.

Vali Çağatay, çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Türkmenoğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Konya eski milletvekili avukat Ayşe Türkmenoğlu , Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti