Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu'ndan Vali Çatağay'a ziyaret - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu'ndan Vali Çatağay'a ziyaret
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Konya eski milletvekili avukat Ayşe Türkmenoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Konya eski milletvekili avukat Ayşe Türkmenoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.
Vali Çağatay, çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Türkmenoğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Ziyarette Türkmenoğlu'na, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Adem Palabıyık eşlik etti.
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