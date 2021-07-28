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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan proje fonu aldıkları belirtilen bazı STK'lara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan proje fonu aldıkları belirtilen bazı STK'lara ilişkin açıklama Açıklaması

28.07.2021 21:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan proje fonu aldıkları belirtilen bazı STK'lara ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Kamuoyunun haklı sorularını gölgelemek ve asıl gerçekleri saptırmak maksadıyla bazı çevrelerin benim ismimi ısrarla kullanarak dış destekli medya faaliyetlerine meşruiyet kazandırma çabaları beyhudedir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Kamuoyunun haklı sorularını gölgelemek ve asıl gerçekleri saptırmak maksadıyla bazı çevrelerin benim ismimi ısrarla kullanarak dış destekli medya faaliyetlerine meşruiyet kazandırma çabaları beyhudedir." ifadelerini kullandı.

Uçum, Chrest Vakfından fon alan sivil toplum kuruluşlarında görev yaptığına ilişkin haber üzerine yazılı açıklama yaptı.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ve Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneğinin (PODEM) söz konusu vakıftan proje fonu aldıklarını, medyadaki son haberlerden öğrendiğini belirten Mehmet Uçum, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman TESEV'in de PODEM'in de herhangi bir proje fonu almakla ilgili herhangi bir karar alma merciinde ve sürecinde bulunmadım. PODEM'in kuruluşundaki çok kısa bir süre hariç hiçbir zaman bu kuruluşlarda yönetsel ve icrai bir görev üstlenmedim. Ayrıca 2014 sonundan itibaren TESEV ile herhangi bir ilişkim de olmadı. Hiçbir ilgim ve bilgim olmadığı halde sanki fonlar benim kararımla alınmış hatta ben almışım gibi bir algı oluşturulması bunu yapmaya çalışanların ahlaki ve etik sorunlarla malul olduklarını gösterir. Örneğin TESEV'de, gerek kuruluşunda gerekse sonraki dönemlerde katılanlarla çok sayıda her türlü görüşe mensup siyasetçi, iş insanı, sivil toplumcu, çeşitli meslek mensupları, yazar, çizer, aktivist yüzlerce kişi yer almıştır."

TESEV'in sadece kuruluşunda 270'ten fazla kişinin yer aldığını anımsatan Uçum, "Şimdi TESEV'in aldığı proje fonlarını bunlar mı almış oluyor? TESEV ile öyle ya da böyle ilişkili, ancak karar mercilerinde yer almayan herhangi bir insanı öne çıkarıp, sen fon aldın demenin doğru olmayacağını, bunun ahlaki ve etik açıdan sorunlu olacağını, makul bakışa sahip her dürüst insan bilir." ifadelerine yer verdi.

Genel olarak fon esaslı faaliyet yürütmenin çeşitli etkileri ve sorunları bir yana, düşünce kuruluşlarının proje bazlı fon almasıyla gazetecilerin doğrudan kendilerine fon almasının aynı kategoride olmadığını belirten Mehmet Uçum, şunları kaydetti:

"Bu haberler çıktıktan sonra PODEM yetkililerine sorduğumda, sadece bir kere sözü edilen vakıftan proje fonu aldıklarını, bu projenin Suriye konusunda olduğunu, yazdıkları iki raporu internet sitelerinde yayınladıklarını, bu raporların halen daha sitelerinde durduğunu söylediler. Merak edenler bu raporlara PODEM'in sitesinden ulaşabilir. Medya mecralarına ve gazetecilere aktarılan fonlar ise herhangi bir proje için değil, o mecraların ve kişilerin doğrudan desteklenmesi amacıyladır.

Birbirinden niteliksel olarak farklı bu iki durumu bir ve aynıymış gibi sunmak, zaten başlı başına bir aldatmacadır. Aslında mesele, fon alınır mı alınmaz mı hususundan çok, medya mecralarının ve gazetecilerin doğrudan kendilerine finansman sağlamak amacıyla fon alıp alamayacağıdır. Dış fonlardan doğrudan kendilerine destek sağlayan medyacıların, gazetecilerin bağımsız olup olamayacağı, yurtseverce davranıp davranamayacağı soruları da çok haklı ve yerinde sorulardır. Kamuoyunun haklı sorularını gölgelemek ve asıl gerçekleri saptırmak maksadıyla bazı çevrelerin, benim ismimi ısrarla kullanarak dış destekli medya faaliyetlerine meşruiyet kazandırma çabaları beyhudedir."

Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Mehmet Uçum, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan proje fonu aldıkları belirtilen bazı STK'lara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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