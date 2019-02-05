Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş'ın Acı Günü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş'ın Acı Günü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş'ın kayınpederi Hüseyin Özkader son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş'ın Acı Günü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş'ın kayınpederi Hüseyin Özkader son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığından dolayı bir süredir Ankara Lokman Hekim Hastanesinde tedavi gören ve dün yaşamını yitiren Özkader için Çorum Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Özkader Ulu Mezar'da toprağa verildi.


Cenaze namazına, Veysel Bektaş ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, eski Çorum milletvekilleri Murat Yıldırım ve Cahit Bağcı, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:21 Kaynak: AA

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