Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan Kazakistan'a taziye mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan Kazakistan'a taziye mesajı

Kazakistan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için 13 Temmuz'u ulusal yas günü ilan etti.

Kazakistan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için 13 Temmuz'u ulusal yas günü ilan etti.

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ulusa sesleniş konuşması yaparak, 13 Temmuz'u yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için ulusal yas günü ilan ettiğini açıkladı.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'da kardeş Kazakistan'a başsağlığı dileyerek, Türk milletinin destek ve dualarının her daim atayurt Kazakistan'ın ve kardeş Kazak halkının yanında olduğunu belirtti.


Topçu taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Ata yurdumuz kardeş Kazakistan'da artan Kovid-19 salgını nedeniyle maalesef hayata veda eden yüzlerce kardeşimiz oldu. Vefat eden kardeşlerimiz için Kazakistan'da 13 Temmuz ulusal yas günü ilan edildi. Vefat edenlerden birinin ise benimle iki kez röportaj yapan Kazakistan Liter Gazetesi muhabiri tecrübeli gazeteci Mira Mustafina olması da beni ziyadesiyle üzmüştür. Ailesine, Kazakistan basın camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.


Bu vesile Kovid-19 nedeniyle yakınlarını kaybeden Kazak Kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'dan rahmet diliyorum. Türk Milletinin destek ve duaları her daim atayurdumuz Kazakistan'ın ve kardeş Kazak halkının yanındadır." - ANKARA

Yalçın Topçu, Kazakistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan Kazakistan'a taziye mesajı - Son Dakika

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