ANKARA (İHA) – Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen "Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. Yılı" konulu etkinliğine katıldı.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yaptığı konuşmada, Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Topçu, "Türkmenistan Daimi tarafsızlığın 25.yıldönümü kutlu olsun. Türkiye kardeş Türkmenistan'ın tarafsızlığına destek vermektedir. Dili, dini, kültürü ve ortak tarihi olan bir millet iki devlet Türkiye ve Türkmenistan'ın her alandaki ilişkileri büyüyerek artarak devam etmektedir" dedi.



Büyükelçi Amanlıyev yaptığı konuşmada, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25'inci yılının dünyada ve Türkmenistan'da çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 12 Aralık 1995'te dünya genelinde ilk kez Türkmenistan'a "pozitif tarafsızlık" statüsü verildiğini belirten Amanlıyev, Türkmenistan'ın tarafsızlık resmi statüsü kazanmış tek ülke olduğunu ve 12 Aralık'ın ülkesinde milli bayram olarak kutlandığını ifade etti.



Amanlıyev, Türkmenistan'ın tarafsızlık prensibini gerek barış gerek savaş dönemlerinde aktif olarak uyguladığına dikkati çekerek, "Türkmenistan, savaşa karşı ve barışın tarafındadır" dedi.



BM tarafından 2015'te Türkmenistan'ın tarafsızlığının 20'inci yılı dolayısıyla ikinci kararname hazırlanarak söz konusu uluslararası statünün bir kez daha pekiştirildiğini anlatan Amanlıyev, "Hem 2015'te hem 1995'teki kararnameler, iki dönemde de BM üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Bazı ülkeler hem kararnameyi destekledi hem de ortak sunucu olarak bulundu. Türkiye de bu ülkelerden biriydi" diye konuştu. - ANKARA