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Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Rektör Aldemir'e ziyaret

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Rektör Aldemir'e ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.


ADÜ'nün çalışmaları hakkında Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, insani değerlerin ışığında, bilimsel anlamda nitelikli gençler yetişmesini önemsediklerini, bu doğrultuda Üniversite olarak yürütülen çalışmalara destek vereceklerini belirtti.


İnsanlığın geleceğinin eğitime doğrudan bağlı olduğuna inanarak 'önce insan' prensibiyle liberal bir eğitim anlayışını benimsediklerini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemizin önceliği, öğrencilerinin değişen ve belirsizleşen dünyada her güçlüğe ve yeniliğe hızla uyum sağlayabilme yeteneğine sahip, açık görüşlü, etik, öğrenmesini bilen ve seven, derinlikleri olan bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamaktır." diyerek bu amaç doğrultusunda çalışmalarına yön verdiklerini açıkladı. Aldemir, Türkiye'nin, Aydın'ın ve tüm vatandaşların yararlanması doğrultusunda bilimsel, teknolojik ve ekonomik kalkınmaya öncülük edecek projeler üretip hayata geçirmek için çalışacaklarını ifade etti.


Ziyaretin sonunda Rektör Aldemir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu ve Ordu Milletvekili Gündoğdu'ya ADÜ hediyelerini takdim etti. - AYDIN

Yalçın Topçu, Selçuk, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:24 Kaynak: İHA
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