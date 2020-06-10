Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Muğla Valisi Civelek atandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Muğla Valisi Esengül Civelek atandı. Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Muğla Valisi Esengül Civelek atandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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