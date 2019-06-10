Cumhurbaşkanı Çipras'ın talebini kabul etti: Yunanistan erken seçime gidiyor
3 saat önce
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Başbakan Aleksis Çipras'ın hükümetin feshedilmesi talebini kabul etti. Pavlopoulos'un resmi onayı sonrası Yunanistan'ın önümüzdeki temmuz ayında erken seçime gitmesi planlanıyor.
Yunanistan Cumhurbaşkanı
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:38
Prokopis Pavlopoulos, Başbakan Aleksis Çipras
'ın hükümetin feshedilmesi talebini kabul etti.
Pavlopoulos'un resmi onayı sonrası Yunanistan'ın önümüzdeki temmuz ayında erken seçime gitmesi planlanıyor.
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