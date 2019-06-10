Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Çipras'ın talebini kabul etti: Yunanistan erken seçime gidiyor
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Cumhurbaşkanı Çipras'ın talebini kabul etti: Yunanistan erken seçime gidiyor

3 saat önce

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Başbakan Aleksis Çipras'ın hükümetin feshedilmesi talebini kabul etti. Pavlopoulos'un resmi onayı sonrası Yunanistan'ın önümüzdeki temmuz ayında erken seçime gitmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Çipras'ın talebini kabul etti: Yunanistan erken seçime gidiyor, System.String[]
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Başbakan Aleksis Çipras'ın hükümetin feshedilmesi talebini kabul etti.

Pavlopoulos'un resmi onayı sonrası Yunanistan'ın önümüzdeki temmuz ayında erken seçime gitmesi planlanıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:38 
Karolos Papulias, Yunanistan, Dünya
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