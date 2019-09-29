Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğa: "Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar.
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Cumhurbaşkanı Erdoğa: "Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar.

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğa: "Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğa:

Cumhurbaşkanı Erdoğa: "Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar."

Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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