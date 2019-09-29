Cumhurbaşkanı Erdoğa: "Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar."

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