Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak." - İSTANBUL
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28.05.2020 20:27:51. #1.13#
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