Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor.
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor.

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar şimdi nerede? Biz görevimizi yerine getirdik"

-"İsteyen her lise mezunu gencimizin yükseköğrenime girmesinin altyapısını oluşturduk. Şimdi birileri şunu diyor 'yükseköğrenime girecek de ne olacak diyorlar?' Çok şey olacak"

-"Üniversitede iyi bir yönetici dört yılda kurumunu çeyrek asır ileriye taşıyabilir. Bazı üniversitelerimiz hala kendilerinden beklediğimiz seviyeye ulaşamamış durumda. Rektörlerimizden çok daha fazla gayret bekliyoruz"

"Önümüzdeki dönemde rektör atamalarımızın kriterlerini çok daha yükseğe çıkartacağımızı ve adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğimizi de belirtmek istiyorum"

-"1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar şimdi nerede? Biz görevimizi yerine getirdik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu: KHK mağdurları için af hazırlığı yaptığı izlenimi edindim Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite öğrencilerinin kredi ve burslarına zam yapılacak Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:29:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]