Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD koordinasyonunda İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine video mesajla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz."
Kaynak: AA
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