Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyona yakın insanı Beşşar Esed Suriye'de öldürdü, bunlar onun halkıydı."
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '1 milyona yakın insanı Beşşar Esed Suriye'de öldürdü, bunlar onun halkıydı.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyona yakın insanı Beşşar Esed Suriye'de öldürdü, bunlar onun halkıydı."

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyona yakın insanı Beşşar Esed Suriye'de öldürdü, bunlar onun halkıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyona yakın insanı Beşşar Esed Suriye'de öldürdü, bunlar onun halkıydı."

Recep Tayyip Erdoğan, Beşşar Esed, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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