Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Nisan Sabahı İçin Yıkım Senaryoları Kuranlara, Ülkemizin Tökezlemesini,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Nisan Sabahı İçin Yıkım Senaryoları Kuranlara, Ülkemizin Tökezlemesini,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Nisan sabahı için yıkım senaryoları kuranlara, ülkemizin tökezlemesini, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın sendelemesini bekleyenlere esaslı bir ders vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Nisan sabahı için yıkım senaryoları kuranlara, ülkemizin tökezlemesini, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın sendelemesini bekleyenlere esaslı bir ders vereceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:29 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, 1 Nisan, Politika
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