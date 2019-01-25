Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Nisan Sabahı İçin Yıkım Senaryoları Kuranlara, Ülkemizin Tökezlemesini,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Nisan sabahı için yıkım senaryoları kuranlara, ülkemizin tökezlemesini, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın sendelemesini bekleyenlere esaslı bir ders vereceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "1 Nisan
sabahı için yıkım senaryoları kuranlara, ülkemizin tökezlemesini, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın sendelemesini bekleyenlere esaslı bir ders vereceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:29 Kaynak: AA
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