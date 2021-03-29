Pakdemirli: "Suyun gücünü milletle buluşturmaya devam ediyoruz" - Son Dakika

Pakdemirli: "Suyun gücünü milletle buluşturmaya devam ediyoruz"

29.03.2021 15:55

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleştirilen 1. Su Şurası'nı bugün başlattıklarını belirterek, tüm paydaşlarla yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleştirilen 1. Su Şurası'nı bugün başlattıklarını belirterek, tüm paydaşlarla yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"nde yaptığı konuşmada, suyun, bu yüzyılın en kıymetli ve en stratejik kaynaklarından birisi olduğunu, sanayileşme ve plansız kentleşmeyle birlikte son yüzyılda maalesef hor kullanıldığını söyledi.

Pakdemirli, bugün altın gibi metaller, petrol gibi karbon yakıtlar için mücadele edilirken, yakın zamanda su ve gıdayla ilgili mücadelelere şahit olunacağına işaret ederek, "Eğer önlem alınmazsa 2030 yılında dünyadaki mevcut temiz su ancak ihtiyacın yüzde 60'ını karşılayabilecek. 2050 yılında ise dünya nüfusunun yarısının susuzluk riski yaşayacağı öngörülüyor. Tablo maalesef iç açıcı değil." diye konuştu.

İklim değişikliğinin etkisiyle geçen yıl yaşanan meteorolojik kuraklığın, gelecek yıllarda daha güçlü şekilde görüleceğini aktaran Pakdemirli, "O nedenle tedbirlerimizi şimdiden almalı, kaynaklarımızı heba etmeden, elimizdeki suyu en verimli şekilde kullanarak, gelecek nesillere aktarmalıyız." ifadesini kullandı.

"Suyumuzu vatan bilerek korumalıyız"

Pakdemirli, Türkiye'nin, kişi başına yıllık 1340 metreküp su varlığı ile su stresi altındaki ülkeler grubunda bulunduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut suyumuzun yüzde 77'si tarım sektöründe kullanılıyor. Nüfusumuzun, 2050 yılında yüzde 26 artışla 105 milyona ulaşması bekleniyor. 2050 yılındaki bu nüfusu doyurmak için gıda üretimini bugüne göre yüzde 60 artırmak, bu gıda artışı için de yüzde 15 daha fazla su kullanmak zorundayız. 84 milyon vatandaşımızla birlikte, suyumuzu vatan bilerek korumak, bir damlasını bile ziyan etmeden, tasarruflu kullanmak zorundayız. Suyla ilgili tüm bu gelişmeleri hesaplayarak, hem teşhisi belirliyor hem de tedaviyi en iyi şekilde uygulayacak planlarımızı ortaya koyuyoruz."

Son 19 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanın iki katından fazla barajı hizmete aldıklarını anlatan Pakdemirli, sulama alanındaki yatırımlarla teknik ve ekonomik sulanabilir arazi varlığı olan 85 milyon dekar alanın yüzde 80'ini sulamaya açtıklarını söyledi. Pakdemirli, bu yatırımlar sayesinde son dönemdeki meteorolojik kuraklığın tarımsal kuraklığa dönüşmesini önlediklerini belirterek, "Bugün ülkemiz güvenilir içme suyu hizmeti kullanan nüfus oranında, yaklaşık yüzde 99 gibi gelişmiş birçok ülkenin üzerinde bir seviyeye ulaşmıştır. İnşallah, bu seviyemizi korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle su alanındaki çalışmalara hız verdiklerini de vurgulayarak, son 3 yılda 72'si baraj olmak üzere 973 tesisi hizmete aldıklarını aktardı. Bu dönemde tamamlanan büyük yatırımlara işaret eden Pakdemirli, "Atatürk Barajı'ndan sonra ülkemizin dolgu hacmi bakımından 2. büyük barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı bütün üniteleriyle birlikte tamamlayarak 2020 yılında hizmete aldık. Yine 275 metre ile ülkemizin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nı da inşallah bu yıl bitireceğiz." dedi.

"Bu yıl 382 tesis hizmete alınacak"

Bu yılı "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" olarak ilan ettiklerini anımsatan Pakdemirli, sulama yatırım bütçesini 2,4 kat artırarak,15,3 milyar liraya çıkardıklarını ifade etti. Pakdemirli, yeni sulama yatırımlarının tamamını modern ve kapalı sistemde projelendirdiklerini belirterek, "Bu yıl 51'i baraj olmak üzere toplam 382 tesisi hizmete almayı planlıyoruz. İnşallah dur durak demeden, yatırımlarımızı arka arkaya hizmete almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Pakdemirli, bugün 64 ilde 5,2 milyar liralık yatırımla hayat bulan 363 tesisin açılışını yaptıklarının altını çizerek, bu kapsamda baraj ve göletlerden içme suyu tesislerine, sulama yatırımları ve taşkın koruma tesislerinden toplulaştırma projelerine kadar yüzlerce tesisin hizmete alındığını bildirdi.

Düzenlenecek Su Şurası'na da işaret eden Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suyumuzu vatan bilerek, halkımıza hizmeti şiar edinerek, durmuyor, dinlenmiyor, suyun gücünü milletle buluşturmaya devam ediyoruz. Sulama yatırımlarımıza hız verirken, suyumuzun geleceğini de planlıyoruz. Bugün, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleşecek 1. Su Şurası'nı zatıalinizin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) desteğiyle başlatıyoruz. 1. Su Şurası kapsamında ilgili bakanlıklar, tüm belediyeler, üniversiteler, STK'lar ve tüm paydaşlarla birlikte suyumuzun geleceğini konuşacak, hedeflerimizi ortaya koyacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu kapsamda, su güvenliğinden tarımsal sulamaya, su kaynaklarının geliştirilmesinden iklim değişikliğine, su hukukundan havza bazında su yönetimine kadar tüm konulara 7 ay boyunca tüm paydaşlarla birlikte detaylı olarak çalışacağız."

Pakdemirli, 3. Tarım-Orman Şurası'nın da 15 yıl aradan sonra 2019 yılında toplandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Vakit kaybetmeden eylem planımızı hazırlayıp, uygulamaya geçtik. Şimdi de aynı şekilde bugün başlatacağımız Su Şura'sını, ekim ayında başarıyla tamamlayıp, şura sonuç belgesi ve eylem planımızı hazırlayarak kamuoyuna açıklayacağız. Bu eylem planı doğrultusunda, suyumuzu korumak, verimli kullanmak ve gelecek nesillerimizi bir damla suya muhtaç etmemek adına belirlediğimiz aksiyonları tek tek hayata geçireceğiz."

Pakdemirli: Suyun gücünü milletle buluşturmaya devam ediyoruz
Pakdemirli: Suyun gücünü milletle buluşturmaya devam ediyoruz
Pakdemirli: Suyun gücünü milletle buluşturmaya devam ediyoruz
Pakdemirli: Suyun gücünü milletle buluşturmaya devam ediyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Ali Erbaş, Bartın, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Suyun gücünü milletle buluşturmaya devam ediyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum Kaçak telefonlara atılan IMEI numarası başınızı derde sokabilir Kaçak telefonlara atılan IMEI numarası başınızı derde sokabilir Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı AK Partili Hamza Dağ AK Partili Hamza Dağ "Kürşat Ayvatoğlu üzerinden size operasyon mu yapıldı?" sorusuna net cevap vermedi Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı
Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu         
17:15
Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu         
16:49
Somalili kadın, komşusu tarafından sokak ortasında darbedildi Somalili kadın, komşusu tarafından sokak ortasında darbedildi         
16:43
Son dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı Son dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı         
16:21
Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza, 60 gün tesislerde kalacak Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza, 60 gün tesislerde kalacak         
16:06
Saplantılı hayranından cinsel içerikli mesajlar alan Hadise, güvenlikli ev arayışına girdi Saplantılı hayranından cinsel içerikli mesajlar alan Hadise, güvenlikli ev arayışına girdi         
15:56
İntihar etmek için çatıya çıkan vatandaşı kararından belediye başkanı vazgeçirdi İntihar etmek için çatıya çıkan vatandaşı kararından belediye başkanı vazgeçirdi         
15:49
Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var         
15:21
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu         
14:25
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir         
14:23
Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum         
13:55
Koyunlarını gütmek için drone kullanan çoban kilometrelerce yol gitmekten kurtuldu Koyunlarını gütmek için drone kullanan çoban kilometrelerce yol gitmekten kurtuldu         
13:18
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor         
12:01
Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor         
11:14
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 17:21:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakdemirli: "Suyun gücünü milletle buluşturmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei