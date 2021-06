Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Brüksel, Azerbaycan ve Antalya'da gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin NATO içinde Amerika'dan sonraki en büyük ikinci orduya ve en kritik stratejik konuma sahip olan ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Yakın bölgemizde son 10 yılda yaşanan hadiseler karşısında NATO'nun güvenilir şemsiye konumunu yeteri kadar sergileyemediği bir gerçektir. Irak'tan Suriye'ye, Filistin'den Libya'ya, Kırım'dan Karabağ'a kadar nice can yakıcı meselede NATO kendisinden beklenen güçlü iradeyi ortaya koyamamıştır" diye konuştu.

'ÇÖZÜM BULMA KARARLILIĞIMIZI KARŞILIKLI OLARAK İFADE ETTİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimi NATO üyelerinin 'iyi terörist, kötü terörist' ayrımına kapıldığını bunun, tehlikeli ve çarpık bir anlayışı yansıttığını her vesileyle açıkça ifade ettiklerini vurgulayarak, "9 bine yakın yabancı savaşçıyı sınır dışı ettiğimizi, 100 binden fazla kişiyi de ülkemize giriş yasağı koyduğumuzu söyledik. Ülkemizin bu gayretine rağmen güney sınırlarımızda bir başka terör örgütü üzerinden tehlikeli bir yapı oluşturma çabalarına asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla hatırlattık. Türkiye'nin kendi sınırları içinde ve sınırları ötesinde 9 milyonu bulan sığınmacıya sağladığı desteğin ve güvenliğin önemine işaret ederek bu konuda daha samimi ve güçlü katkı beklediğimizi anlattık" dedi.Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında görüştüğü liderleri tek tek saydı. Bu görüşmelerin tamamının taraflar bakımından olumlu ve yapıcı bir iklimde geçtiğini belirten Erdoğan, "Bugüne kadar çeşitli gerilimler yaşadığımız kimi isimler başta olmak üzere bir araya geldiğimiz tüm liderlerle ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin iş birliği alanları üzerinden gidilerek geliştirilmesi hususunda mutabık kaldık. Bilhassa Sayın Macron, Sayın Miçotakis ve Sayın Biden'la doğrudan temaslarımızı sıklaştırma kararı aldık. Bu sayede ülkelerimiz arasındaki yaşanacak muhtemel sorunları ve küresel gelişmeleri süratle görüşerek çözüm yollarını bulma kararlılıklarımızı karşılıklı olarak ifade ettik" diye konuştu.'ABD İLE DE OLUMLU YAPICI BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALADIK'ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye de değinen Erdoğan, "Yaklaşık 17 yıllık bir geçmişimiz olan Sayın Biden ile bu defa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sıfatıyla ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlatmak üzere bir araya geldik. Bu görüşmede elbette ülkelerimiz arasındaki bilinen sorunları karşılıklı olarak ifade ederek karşılıklı pozisyonlarımızı tekrar ortaya koyduk. Ancak sadece bununla kalmadık, asıl bundan sonraki iş birliği alanlarımız hususunda kendisi ile çok daha kapsamlı ve verimli görüş alışverişinde bulunduk. Hem başbaşa hem heyetler arası görüşmelerimizde muhatabımızla ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselemizin bulunmadığı, tam tersine iş birliği alanlarımızın çok daha geniş ve karlı olduğu üzerinde mutabık kaldık. Nitekim Sayın Biden de görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda bu yöndeki değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Amerika ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek sureti ile Sayın Biden ile yakaladığımız bu güzel iklimi ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. Gerek ikili yaptığımız görüşmelerde, gerek daha sonra heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerde bundan sonraki süreçte belirlediğimiz isimlerle, önce kendileri bir araya gelsin, ardından da biz bir araya gelelim karara varalım. Aramızdaki sorun başlıkları neyse, karşılıklı hassasiyetlerimiz ve beklentilerimiz ekseninde zaman içinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyoruz. Türkiye'nin tek talebi siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulması, sınırları içinde ve dışında terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek verilmesidir. Bu şartla her ülkeyle olduğu gibi ABD ile de yakın müttefiklik ilişkileri kurmaya ve geliştirmeye hazırız. Ülkemizin hiçbir devletle kurduğu ilişki diğerlerinin alternatifi değildir. Tam tersine iş birliği arayışlarımızın hepsini de kendimiz muhataplarımız, bölgemiz ve tüm insanlık için birbirlerinin tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Bu anlayışla ABD ile de olumlu, yapımcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz" diye konuştu.'ERMENİSTAN FIRSATI DEĞERLENDİREBİLİRSE FAYDA SAĞLAYABİLİR'NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a geçtiğini belirten Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'den 'gardaşım' diyerek bahsetti. Azerbaycan'ın hep yanında olduklarını ve hep yanında olacaklarını tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan ve bölge için ne anlama geldiği önümüzdeki yıllarda daha iyi anlaşılacaktır. Burası dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının aracı haline getirenlerin oyunlarının kırıldığı yer olacaktır. Bölgenin yeniden huzura kavuşmasından en çok faydayı sağlayacaklardan biri de şayet önüne çıkan fırsatı değerlendirebilirlerse Ermenistan olacaktır" diye konuştu.Azerbaycan'da geçirdikleri 2 gün boyunca Azerbaycanlıların kendilerine olan samimi muhabbetinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyleyen Erdoğan, "İnşallah bu süreci hep birlikte Kafkaslar'da yeni bir dönemin başlangıcı haline getireceğiz" dedi.'TURİZM SEKTÖRÜNE KDV DESTEĞİNİ DE BİR AY DAHA UZATIYORUZ'Azerbaycan ziyaretinin ardından Antalya'ya geçtiğini anımsatan Erdoğan, Güneydoğu Avrupa iş birliği sürecinin zirve toplantısını ve Antalya Diplomasi Forumu 'ndaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pandemi ile mücadelesi hakkında da değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu: "Tarımda yaşanan kuraklık sebebiyle ortaya çıkacak muhtemel sıkıntılara karşı tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara da izin vermeyeceğiz. Gerekli dersi vereceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisimizi en etkin şekilde devreye sokarak, uygun fiyatlı yem hammaddesi satışını Temmuz ayında başlatıyoruz. Salgın döneminde işlerine ara vermek veya sınırlandırmak zorunda kalan esnaflarımızı kısa çalışma ödeneğinden, kira ve ciro desteğine kadar pek çok yöntemle destekledik. Diğerleriyle uyumlu şekilde turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini de bir ay daha uzatıyoruz. Aşılamada dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldık. Haziran ayı ile birlikte aşılamayı hızlandırarak Türkiye'nin bu cendereden bir an önce kurtulabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Hamdolsun bu konuda oldukça iyi bir yere geldik. Bugün itibarıyla yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır, son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Son olarak 30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedefimiz birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Böylece Türkiye'nin salgın krizini en az sıkıntıyla ve ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz."'1 TEMMUZDAN İTİBAREN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI TÜMÜYLE KALKIYOR'Haziran ile birlikte başlayacak yeni dönem uygulamalarını kamuoyuyla paylaştıklarını söyleyen Erdoğan, "Bugünkü toplantımızda da önümüzdeki dönemde uygulamaya geçireceğimiz kimi hususların istişaresini yaptık. Bu çerçevede tamamı da 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona erecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamı da Sağlık Bakanlığı 'nın hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzel gelişmelerin devamı için milletçe tedbirlere uyumun sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Biz de aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik. Yerli aşı çalışmalarında da birkaç ay içinde yaygın kullanıma geçebilecek seviyeye gelmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

