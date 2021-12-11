Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen programa video mesaj gönderdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen programa video mesaj gönderdi

11.12.2021 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen programa video mesaj gönderdi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 73'üncü yıldönümünde katılımcıları selamladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 73'üncü yıldönümünde katılımcıları selamladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 73'üncü yıldönümünde katılımcıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik etti.

Dünya İnsan Hakları Günü'nün, başta mazlum ve mağdurlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 73 sene önce büyük umutlarla kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, küresel barış ve istikrarın korunmasında halen önemli bir rehber olma vasfını koruyor. Ancak başta İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık olmak üzere beyannamede yer alan ilkelere yönelik tehditler de günden güne artıyor. " ifadelerini kullandı.

"Günümüzde demokrasi ve insan hakları havariliği yapan birçok Batı ülkesinde nefret söylemleri, siyasetle birlikte günlük hayatı da esir almıştır. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "İnsanları kökenine, inancına, rengine, dış görünüşüne göre ayıran, en temel hak ve özgürlüklerini ellerinden alan faşist uygulamalar, adeta sıradan hale gelmiştir. Her ne kadar buz dağının sadece görünen kısmını yansıtsa bile, istatistikler İslam ve yabancı düşmanlığının ulaştığı boyutları açıkça ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz yıl, önceki senelere göre nefret suçlarının sayısı iki kat yükselmiştir. Yine geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır. Mescit ve ibadethanelere yönelik eylemler ise ana akım medyada artık haber değeri bile taşımıyor. Nefret suçlarına yönelik kayıtsızlığın mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişilere karşı da sergilendiğini görüyoruz. Her seferinde insan hak ve özgürlüklerinden dem vuranlar, Suriye'den Yemen'e, Afganistan'dan Arakan'a kadar bölgemizde yaşanan insani dramlara gözlerini kapıyor. Akdeniz'in, her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği devasa bir kabristana dönüşmesini sadece seyrediyorlar. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde mülteci botlarını batırması karşısında hiçbir tepki göstermiyorlar. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin haklı olduğu konularda dahi hemen yaptırım diline sarılanların, her gün televizyon ekranlarına yansıyan bu trajedilerle ilgili, şimdiye kadar tek bir eleştirel cümlelerini duymadık, işitmedik. " dedi. Sürekli çocuk haklarından bahsedenlerin, Avrupa'da kaybolan 10 binlerce Suriyeli mülteci çocukla ilgili attıkları hiçbir adımına şahit olmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer ikiyüzlülüklerin kadın hakları ve kadına yönelik şiddet meselesinde de sahnelendiğini dile getirdi.

"Kadınlara kamusal alanda var olma hakkı tanımayan ayrımcı düzenlemeler, Batılı ülkelerde hiçbir tepki çekmeden rahatlıkla hayata geçebilmektedir. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Sözleşmesi üzerinden bizi hedef alan kesimlerin, vatandaşlarımızı da mağdur eden bu zulümler karşısında sessiz kalması ise ayrı bir garabettir. " diye konuştu. AA

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YORUMLAR
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Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
Kaynak: Habermetre

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları, 10 Aralık, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen programa video mesaj gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen programa video mesaj gönderdi - Son Dakika
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