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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Aralık, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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