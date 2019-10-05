Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (3)

Erdoğan: "Şu an itibarıyla 10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok. Bu, partimize olan sevdanın, partimize olan mensubiyet duygusunun ne denli ileride olduğunu gösteriyor."

Erdoğan: "Bizim de kimliksiz, kişiliksiz, köksüz, hazan yaprakları gibi rüzgarın önünde sürüklenmemizi bekliyorlar ama buna fırsat vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok

Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:21 Kaynak: AA
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