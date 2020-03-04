Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'ye böyle bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'ye böyle bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'ye böyle bir...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (10 SON)

"10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'ye böyle bir destek verdiniz mi?"

"Dürüst davranın. Verecekseniz verirsiniz, vermeyecekseniz vermezsiniz. Ama bizi aldatmaya kalkmayın. 40 milyar doları bu işte harcayan Türkiye evvelallah bir 40 daha harcar."

"Avrupa ülkeleri şayet sorunu çözmek istiyorlarsa Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirmeye çalıştığı siyasi ve insani çözüme destek vermelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'ye böyle bir...

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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