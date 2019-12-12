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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz."
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