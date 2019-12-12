Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor."
Son Dakika Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini bugün tanıtacak Burhan Kuzu'dan çok konuşulacak çıkış: Tayyip Bey bana izin vermedi Ev alamayan dar gelirliye büyük müjde! Detayları Erdoğan açıkladı Son Dakika: Erdoğan'dan Kanal İstanbul'a karşı çıkan İmamoğlu'na yanıt: Otur işine bak