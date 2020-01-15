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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 92 bin 741 kişinin başvurduğunu...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 92 bin 741 kişinin başvurduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 92 bin 741 kişinin başvurduğunu bildirdi.
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