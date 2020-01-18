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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(100 bin Sosyal Konut Projesi) Müracaatlar ne oldu biliyor musunuz? 1...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(100 bin Sosyal Konut Projesi) Müracaatlar ne oldu biliyor musunuz? 1 milyonu aştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(100 bin Sosyal Konut Projesi) Müracaatlar ne oldu biliyor musunuz? 1 milyonu aştı."
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