Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(100 bin Sosyal Konut Projesi) Müracaatlar ne oldu biliyor musunuz? 1... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(100 bin Sosyal Konut Projesi) Müracaatlar ne oldu biliyor musunuz? 1... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(100 bin Sosyal Konut Projesi) Müracaatlar ne oldu biliyor musunuz? 1...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(100 bin Sosyal Konut Projesi) Müracaatlar ne oldu biliyor musunuz? 1 milyonu aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(100 bin Sosyal Konut Projesi) Müracaatlar ne oldu biliyor musunuz? 1 milyonu aştı."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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