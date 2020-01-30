Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir"

7 saat önce

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

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Erdoğan: "Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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