Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan "10yearschallenge" Akımına Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "10yearschallenge" Akımına Katıldı

20 dakika önce

AK Parti'nin resmi instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "10YearsChallenge" etiketli fotoğrafı paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
AK Parti'nin resmi instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "10YearsChallenge" etiketli fotoğrafı paylaşıldı.

Sosyal medyada gündem olan "10YearsChallenge" akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. AK Parti'nin resmi instagram hesabından "10YearsChallenge" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafın altında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünden bugüne çocuklarla. #10Years Challenge" ifadesi yer aldı. İnstagram'dan yayınlanan fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Instagram, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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