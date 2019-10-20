Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe sahilindeki etkinlik alanında düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe sahilindeki etkinlik alanında düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı. Erdoğan, festival alanını gezerek, Rize'nin ilçelerini temsil eden standlardan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Horon oynayan çocukları bir süre izleyen Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.

Stant ziyaretleri esnasında Erdoğan'a Rize'ye özgü bir kuş olan atmaca tablosu hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:03 Kaynak: AA
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