Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti

Stant ziyaretleri esnasında Erdoğan'a Rize'ye özgü bir kuş olan atmaca tablosu hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Maltepe sahilindeki etkinlik alanında düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı. Erdoğan, festival alanını gezerek, Rize'nin ilçelerini temsil eden standlardan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Horon oynayan çocukları bir süre izleyen Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Davutoğlu, "Ben parti kurmayı çok mu istedim?" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem etti