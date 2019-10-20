Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe sahilindeki etkinlik alanında düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe sahilindeki etkinlik alanında düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı. Erdoğan, festival alanını gezerek, Rize'nin ilçelerini temsil eden standlardan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Horon oynayan çocukları bir süre izleyen Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.
Stant ziyaretleri esnasında Erdoğan'a Rize'ye özgü bir kuş olan atmaca tablosu hediye edildi.
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