Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. (1)

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(12 Eylül 1980) Bu darbe ülkemize on yıllarını kaybettirmiştir' - Son Dakika

Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi

Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı