Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 Eylül'ün Zalim Savcısının Mirası Bugün CHP'de Vücut Buluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 Eylül'ün Zalim Savcısının Mirası Bugün CHP'de Vücut Buluyor"

59 dakika önce

- AK Parti Manisa mitingi Meydandan ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu.

- AK Parti Manisa mitingi
Meydandan ve vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor. Ülkemizdeki tüm darbelerin açık ve aleni destekçisi CHP, bu kötü mirasını bugün de devam ettiriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Sözlerini Hatırlatan Vatandaşa Böyle Cevap Verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı

İYİ Parti'den İstifa Eden 874 Kişi AK Parti'ye Geçti 20 Yıllık İmam ve Eşi Ayakları Bağlı Tüfekle Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 20:01:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 Eylül'ün Zalim Savcısının Mirası Bugün CHP'de Vücut Buluyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]