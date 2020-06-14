CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 12. İSLAM EKONOMİSİ KONFERANSINDA KONUŞTU (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 12. İSLAM EKONOMİSİ KONFERANSINDA KONUŞTU (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen 12. İslam Ekonomisi Konferansı'na video konferans yöntemiyle katılıydı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen 12. İslam Ekonomisi Konferansı'na video konferans yöntemiyle katılıydı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Her ne kadar bu salgın öncelikle sağlıkla ilgili olsa da sonuçları itibarıyla hayatımızın hemen her alanını etkilemektedir." derken, "Sadece maddi zenginliğin sosyal adalete ve eşitliği temin etmeye yetmediği, bu süreçte acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Türkiye olarak Allah'a hamdolsun bu salgın dönemini en hasarla atlatan ülkeler arasında yer aldık. Gelir durumu ne olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık. "Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük." ifadelerini kullandı.
Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konuşması
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 02:50 Kaynak: DHA
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