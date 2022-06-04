Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Kurumda 19 Üst Düzey Bürokratı Görevden Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Türkşeker'in de olduğu 12 kurumda 19 üst düzey bürokratı görevden aldı. Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürü Soner Korkmaz ile Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Yazıcı, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın görevlerine son verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 42 ayrı atama kararı; sabah saat 06.00'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kararlarla; aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da olduğu 12 kurum ve kuruluşta; üçü genel müdür, altısı genel müdür yardımcısı, dördü başkan ve başkan yardımcısı olmak üzere 19 üst düzey bürokrat görevden alındı.

HAZİNE VE MALİYE'DE 1 GENEL MÜDÜR, 3 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürü Soner Korkmaz, görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Yazıcı, Personel Genel Müdür Yardımcısı Tayyar Tarı, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Duran görevlerinden alındı.

TÜRKŞEKER GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Türkşeker Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevinden alındı. Yerine Muhiddin Şahin atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk, görevden alındı. Yerine Hasan Güçlü atandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mersin İl Müftüsü Şaban Kendi atandı.

TALİM TERBİYE KURULU'NDA 1 ÜYE GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Gündüz görevinden alındı. Ahmet İşleyen, kurula üye olarak atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşleri Genel Müdürü Ahmet Dilsiz, görevinden alındı.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE İKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Orman Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Çelik ve Şahin Aybal, görevlerinden alındı.

TMO'DA 2 YÖNETİM KURULU ÜYESİ GÖREVDEN ALINDI

Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu üyeleri Aylin Çağlayan Özcan ve Volkan Mutlu Coşkun, görevlerinden alındı.

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Civriz, görevinden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar Altunal, görevden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bülent Sezgin ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı Çağlayan Odabaş görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Giresun İl Müdürü Mustafa Tosun, Mardin İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk görevinden alındı. Görevinden alınan Uşak İl Müdürü Mustafa Peltek'in yerine Ekrem Boran getirildi.

TİKA 1. Hukuk Müşaviri Mehmet Parlak görevinden alındı