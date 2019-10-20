Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(120 saatlik süre ile ilgili) Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(120 saatlik süre ile ilgili) Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı takdirde, 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'na aynen bırakılan yerden devam ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:36 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(120 saatlik süre ile ilgili) Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı takdirde, 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'na aynen bırakılan yerden devam ediyoruz. Bunu Trump'ın gönderdiği heyete de söyledim" dedi. - İSTANBUL
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