Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(120 saatlik süre ile ilgili) Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan : '(120 saatlik süre ile ilgili) Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(120 saatlik süre ile ilgili) Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı...

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(120 saatlik süre ile ilgili) Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı takdirde, 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'na aynen bırakılan yerden devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan :

Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(120 saatlik süre ile ilgili) Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı takdirde, 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'na aynen bırakılan yerden devam ediyoruz. Bunu Trump'ın gönderdiği heyete de söyledim" dedi. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:36 Kaynak: İHA
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